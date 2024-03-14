Член жюри Спартакиады в Сочи высказался об отсутствии нарушений в работе на турнире

Член жюри Спартакиады учащихся в Сочи Вячеслав Веденин высказался об отсутствии выявленных нарушений в работе на турнире.

«При чём здесь я? Если Исполком так решил, то какие у меня есть варианты? В рамках своих обязанностей я исполнял всё как положено. Мы всё изложили как есть. Исполком рассмотрел и принял решение. Меня же нет в Исполкоме», — сказал Веденин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Веденин во время гонки должен был присутствовать на Спартакиаде учащихся, но в тот день улетел в Красногорск, где награждал участников детских соревнований. По словам технического делегата ФЛГР Игоря Беломестнова, находившегося в Сочи, Веденин консультировал коллег о состоянии трассы удалённо.

Напомним, исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не обнаружил нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся в Сочи, где во время масс-старта произошёл завал лыжниц. Масс-старт в рамках Спартакиады учащихся прошёл 8 марта. Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что в результате инцидента две лыжницы были доставлены в больницу с травмами.