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Кубок мира, 15-й этап, мужчины: во сколько начнётся классический спринт, где смотреть

Сегодня, 15 марта, в рамках 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) пройдёт мужской спринт классическим стилем. Начало квалификации запланировано на 14:50 мск, финальный забег состоится в 18:20 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Фалун.

Классический стиль, 1,4 км, мужчины. Стартовый лист квалификации

2. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США).

4. Эдвин Ангер (Швеция).

6. Люка Шанава (Франция).

8. Йони Мяки (Финляндия).

10. Валерио Гронд (Швейцария).

12. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия).

14. Эрик Вальнес (Норвегия).

22. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия).

24. Эвен Нортуг (Норвегия).

26. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

28. Федерико Пеллегрино (Италия).

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 17 марта.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».