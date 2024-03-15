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Горнолыжница Виталина Гирина победила в гигантском слаломе на чемпионате России — 2024

Горнолыжница из Московской области Виталина Гирина стала чемпионкой России в гигантском слаломе. Соревнования проходят 15–16 марта в Южно-Сахалинске.

Гирина по сумме двух заездов показала результат 2 минуты 27,53 секунды. Второе место с отставанием в 0,81 секунды заняла горнолыжница из Камчатского края Юлия Плешкова. Бронзовым призёром чемпионата России стала Екатерина Ткаченко (Москва), проигравшая победительнице 1,73 секунды.

В субботу, 16 марта, пройдут соревнования в гигантском слаломе у мужчин.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск, 15 марта

Женщины. Слалом-гигант.

1. Виталина Гирина (Московская обл.) – 2.27,53.

2. Юлия Плешкова (Камчатский край) – отставание 0,81.

3. Екатерина Ткаченко (Москва) +1,73.

4. Анна Нагайцева (Кемеровская обл.) +2,63.

5. Анастасия Горностаева (Москва) +2,90.

6. Рината Кашинцева (Сахалинская обл.) +3,08.