Горнолыжница Виталина Гирина победила в гигантском слаломе на чемпионате России — 2024

Горнолыжница из Московской области Виталина Гирина стала чемпионкой России в гигантском слаломе. Соревнования проходят 15–16 марта в Южно-Сахалинске.
Гирина по сумме двух заездов показала результат 2 минуты 27,53 секунды. Второе место с отставанием в 0,81 секунды заняла горнолыжница из Камчатского края Юлия Плешкова. Бронзовым призёром чемпионата России стала Екатерина Ткаченко (Москва), проигравшая победительнице 1,73 секунды.
В субботу, 16 марта, пройдут соревнования в гигантском слаломе у мужчин.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск, 15 марта
Женщины. Слалом-гигант.
1. Виталина Гирина (Московская обл.) – 2.27,53.
2. Юлия Плешкова (Камчатский край) – отставание 0,81.
3. Екатерина Ткаченко (Москва) +1,73.
4. Анна Нагайцева (Кемеровская обл.) +2,63.
5. Анастасия Горностаева (Москва) +2,90.
6. Рината Кашинцева (Сахалинская обл.) +3,08.