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Плешкова и Андриенко — чемпионы России по горнолыжному спорту в скоростном спуске

Горнолыжница Юлия Плешкова стала чемпионкой России в скоростном спуске. На соревнованиях в Камчатском крае она преодолела дистанцию за 1 минуту и 4,22 секунды.

Со вторым временем и отставанием в 0,67 секунды финишировала Елена Яковишина (обе — Камчатский край). Третье место заняла Василиса Новикова (Краснодарский край). Её отставание составило 0,80 секунды.

В мужской части турнира первенствовал Александр Андриенко, представляющий Калужскую область. Время победителя скоростного спуска — 1 минута и 1,88 секунды. Второй результат показал Иван Кузнецов, представляющий Камчатский край. Он проиграл лидеру 0,62 секунды. Тройку призёров замкнул Артемий Семёнов из Кемеровской области с отставанием 0,79 секунды.

Чемпионат России завершится 6 марта.