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У 19-летней лыжницы есть подозрение на перелом копчика после падения в спринте ЧР

У 19-летней лыжницы есть подозрение на перелом копчика после падения в спринте ЧР
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Спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева заявила, что медицинское обследование показало, что есть подозрение на перелом копчика. Напомним, лыжница упала в квалификации женского спринта на Альфа‑Банк чемпионате России в Малиновке.

«Рентген в больнице в Октябрьском показал подозрение на перелом копчика. Жду транспортировку в больницу в другой населённый пункт, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз», — передаёт слова Невьянцевой корреспондент «Чемпионата».

В квалификации упала и Полина Антипина. В конце забега спортсменку занесло на повороте и вынесло с трассы, после чего лыжница упала. 17‑летняя Антипина также попала в больницу.

Отметим, лучший результат показала лыжница Дарья Непряева — 3.38,96. Второе место заняла Мария Истомина, которая отстала от лидера на 1,56 секунды, на третьем месте расположилась Екатерина Мегедь с отставанием в 3,18 секунды.

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