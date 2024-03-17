Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России в Малиновке, Степанова — 18-я
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В Малиновке завершился женский скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в гонке одержала Анастасия Кулешова, её результат — 57.23,8 секунды.
На втором месте с отставанием 12,7 секунды гонку завершила Алина Пеклецова. На третьем месте расположилась Лидия Горбунова (+1.07,5).
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Скиатлон 20 км
17 марта 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
57:23.8
2
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+12.70
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+1:07.50
Соревновательный день продолжится скиатлоном у мужчин. Начало гонки — в 11:30 мск.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.
Скиатлон, 20 км. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 57.23,8.
2. Алина Пеклецова (Архангельская область) +12,7.
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.07,5.
4. Анастасия Прокофьева (Москва) +1.41,3.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.47,7.
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