Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России в Малиновке, Степанова — 18-я

В Малиновке завершился женский скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в гонке одержала Анастасия Кулешова, её результат — 57.23,8 секунды.

На втором месте с отставанием 12,7 секунды гонку завершила Алина Пеклецова. На третьем месте расположилась Лидия Горбунова (+1.07,5).

Соревновательный день продолжится скиатлоном у мужчин. Начало гонки — в 11:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.

Скиатлон, 20 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 57.23,8.

2. Алина Пеклецова (Архангельская область) +12,7.

3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.07,5.

4. Анастасия Прокофьева (Москва) +1.41,3.

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.47,7.