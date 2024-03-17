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Кубок мира, 15-й этап, масс-старт, женщины: Джессика Диггинс стала победителем гонки

Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне, Сван — 26-я
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В Фалуне (Швеция) прошёл женский масс-старт на 20 км в свободном стиле в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Победительницей заключительной гонки сезона стала олимпийская чемпионка 2018 года, лидер Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс. Спортсменка преодолела дистанцию за 51.53,0.

Второй результат продемонстрировала норвежка Хейди Венг (+0,9 секунды). Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Норвегии Анне Кьерсти Кальво (+2,2).

Шведская лыжница Линн Сван заняла 26-е место, отстав от лидера на 1.18,8 секунды. Напомним, Сван была единственной спортсменкой, которая могла побороться с Диггинс за победу в общем зачёта КМ.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:53.0
2
Хейди Венг
Норвегия
+0.9
3
Анне Кьерсти Кальво
Норвегия
+2.2

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, 15-й этап, Фалун.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 51.53,0.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 0,9 секунды.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +2,2.

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