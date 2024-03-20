Вероника Степанова прокомментировала победу в командном спринте на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова высказалась о победе в командном спринте классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Степанова выступала в этой гонке в паре с лыжницей Марией Истоминой.

«Работала по самочувствию, пыталась сохранить все силы на третий круг. Спасибо Маше за чудесную работу. Сегодня было гораздо тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились. На командные гонки я умею настраиваться, всё-таки не за себя бегу», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Степанова и Истомина представляют команду Архангельской области. Второе место в командном спринте заняли лыжницы Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина из команды Тюменской области. Бронзу завоевала команда Татарстана-1 (Лидия Горбунова и Дарья Непряева).