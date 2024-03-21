Мария Истомина: на чемпионате России у меня, наверное, худшая форма в сезоне

Российская лыжница Мария Истомина, представляющая команду Архангельской области, высказалась о своей форме на Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке (Архангельская область). Спортсменка отметила, что им с тренером не удалось подвести её к соревнованиям в оптимальной форме.

«Своими результатами я совсем недовольна, и форма, наверное, худшая в сезоне. В этом сезоне я не была в хорошей форме ни на одном старте, мы с тренером старались подойти именно к чемпионату России, но что-то пошло не так. Где-то либо перебрали с нагрузками, либо недобрали. До конца чемпионата планирую пробежать все гонки, но буду смотреть по состоянию», — приводит слова Истоминой ТАСС.

Напомним, Истомина выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России в паре с лыжницей Вероникой Степановой. Спортсменка примет участие в женской эстафетной гонке в рамках соревнований в Малиновке. Эстафета состоится завтра, 22 марта. Чемпионат России по лыжным гонкам в Архангельской области завершится 24 марта.