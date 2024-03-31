Видео: Большунов выложил фрагменты тренировок в Кировске на горнолыжной трассе

Трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мир Александра Большунов выложил в своих социальных сетях фрагменты тренировок в Кировске (Мурманская область). Напомним, здесь 7 апреля в рамках финала Альфа-Банк Кубка России пройдёт гонка в виде конькового масс-старта на 10 км. Она станет финальной в мини-туре. Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне — 460 м.

Ранее сам Большунов говорил, что гонка будет очень сложной, так как это горнолыжная трасса с подъёмом 3 км, а это всегда непросто.

Напомним, что ранее «Народное телевидение Хибины» приводило слова Большунова о том, что «в Кировске есть все условия, чтобы провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски»».