Вяльбе: главное, чтобы на Кубке России все финальную гонку в гору добежали

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об ожиданиях от предстоящего финального этапа Альфа-Банк Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«На финале Кубка России имеют право выступать только лучшие из лучших. Все члены сборной России находятся здесь. Все, кто здоров, будут стартовать. Самое главное, чтобы все добежали финальную гонку в гору 7 апреля. Те, кто прошёлся по этому маршруту, отмечают его сложность. Я уверена, что это будет интересно не только для спортсменов, но и для зрителей в том числе. А если было бы легко, то это не для лыжников», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Народное телевидение Хибины».

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в формате мини-тура. Старт соревнований намечен на 2 апреля, завершение — на 7 апреля. В программе турнира — спринтерские соревнования и гонки преследования свободным стилем, гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Завершится сезон масс-стартами на 10 км.