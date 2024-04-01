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«Наконец-то все начнётся». Устюгов опубликовал фото перед финалом КР по лыжным гонкам

«Наконец-то все начнётся». Устюгов опубликовал фото перед финалом КР по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов поделился с подписчиками эмоциями перед началом заключительного этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам — 2023/2024.

«Аккредитация получена. Завтра старт мини-тура. Ура! Наконец-то все начнётся», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Устюгов занимает 21-е место в общем зачёте КР-2023/2024, имея в активе 529 очков.

Финальный этап Кубка России пройдёт в формате мини-тура. Старт соревнований намечен на 2 апреля. В программе турнира спринтерские соревнования и гонки преследования свободным стилем, гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Завершится сезон масс-стартами аналогичной протяжённостью.

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