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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоится женский спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало квалификации — в 11:00 мск, финал состоится в 14:48 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

12. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

17. Ольга Сергеева (Республика Татарстан).

18. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).

26. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

27. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

31. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).

32. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).

33. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра).

36. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская область).

37. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).

38. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

39. Алёна Баранова (Москва — Томская область).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.