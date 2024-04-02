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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько спринт свободным стилем, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоится женский спринт свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало квалификации — в 11:00 мск, финал состоится в 14:48 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
02 апреля 2024, вторник. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

12. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
17. Ольга Сергеева (Республика Татарстан).
18. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).
26. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
27. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
31. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).
32. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).
33. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра).
36. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская область).
37. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
38. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
39. Алёна Баранова (Москва — Томская область).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.

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