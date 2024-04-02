Большунов: к этапу КР в Кировске самочувствия пока не нашёл, усталость накапливается

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о состоянии после квалификации спринта свободным стилем на седьмом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Спортсмен стал 11-м в прологе.

«Никакой специальной работы перед гонкой в гору не делал. Уже конец сезона, самочувствия к этим стартам пока не нашёл, либо после болезни не полностью выздоровел. Усталость накапливается, сейчас нужно сделать спокойные тренировки. Покатался, но пока ещё не готов. Не знаю, может, соревнования пойдут и, надеюсь, немного поинтереснее станет», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 2.51,15.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 2,94 секунды.

3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +4,99.