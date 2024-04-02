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Фото: награждение Степановой, Сориной и Непряевой после спринта на этапе КР в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская спринтерская гонка свободным стилем.

Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Второе место заняла лыжница из команды Тюменской области Татьяна Сорина. Бронзу в этой гонке завоевала Дарья Непряева, представляющая команду Республики Татарстан.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Фото: корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 3.15,4.

2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — отставание 2,28 секунды.

3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,70.