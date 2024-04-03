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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоится женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
03 апреля 2024, среда. 11:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
2. Татьяна Сорина (Тюменская область).
3. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
5. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
6. Христина Мацокина (Республика Татарстан).
7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).
8. Алёна Баранова (Москва — Томская область).
9. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская область).
10. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.

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