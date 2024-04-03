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Кубок России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоится женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Начало гонки — в 11:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Гонка преследования, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

2. Татьяна Сорина (Тюменская область).

3. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

5. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

6. Христина Мацокина (Республика Татарстан).

7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).

8. Алёна Баранова (Москва — Томская область).

9. Екатерина Евтягина (Москва — Оренбургская область).

10. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

Соревнования в Кировске завершатся 7 апреля.