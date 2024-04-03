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Вероника Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу одержала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова. Она преодолела дистанцию за 25.37,1.

Второе место заняла представительница команды Архангельской области Мария Истомина, уступившая лидеру 26,9 секунды. Третьей в этой гонке стала лыжница из Тюменской области Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Гонка преследования, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 25.37,1.

2. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край) — отставание 26,9 секунды.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +28,1.