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Вероника Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

Вероника Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске
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Сегодня, 2 апреля, в Кировске состоялась женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победу одержала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова. Она преодолела дистанцию за 25.37,1.

Второе место заняла представительница команды Архангельской области Мария Истомина, уступившая лидеру 26,9 секунды. Третьей в этой гонке стала лыжница из Тюменской области Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 25.37,1.
2. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край) — отставание 26,9 секунды.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +28,1.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 10 км
03 апреля 2024, среда. 11:30 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:37.1
2
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+26.9
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+28.1
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