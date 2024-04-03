Лыжнице Елизавете Маслаковой стало плохо после гонки преследования на этапе КР в Кировске

Лыжнице сборной России Елизавете Маслаковой стало плохо после финиша гонки преследования на 10 км свободным стилем в рамках финала Альфа-Банк Кубка России в Кировске. После оказания небольшой медицинской помощи спортсменка пришла в себя.

Главный врач сборной России Роман Эрлихман сообщил, что ситуация была похожа на ту, что случилась в прошлом году на марафоне на чемпионате России в Тюмени, когда лыжник Сергей Устюгов стал испытывать судороги.

«Такое бывает, когда спортсмен максимально выкладывается, у него поднимается давление и пульс. Пока давление и пульс не придут в норму, спортсмену не становится лучше, есть небольшая дезориентация. С Елизаветой Маслаковой уже всё в порядке», — сказал Эрлихман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»