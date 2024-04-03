Большунов одержал победу в пасьюте на этапе Кубка России в Кировске, Устюгов — второй
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Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшим в пасьюте стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник, представляющий команду Архангельской области, преодолел дистанцию за 34.27,3.
Второе место занял представитель команды ХМАО-Югры Сергей Устюгов, уступивший лидеру 16,3 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник из команды Москвы Егор Митрошин.
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.27,3.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 16,3 секунды.
3. Егор Митрошин (Москва) +29,9.
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