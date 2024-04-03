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Фото: Большунов, Устюгов и Митрошин после финиша в гонке преследования

Фото: Большунов, Устюгов и Митрошин после финиша в гонке преследования
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Сегодня, 3 апреля, в Кировске состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Лучшим в пасьюте стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник, представляющий команду Архангельской области, преодолел дистанцию за 34.27,3.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:27.3
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+16.3
3
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+29.9

Второе место занял представитель команды ХМАО-Югры Сергей Устюгов, уступивший лидеру 16,3 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник из команды Москвы Егор Митрошин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменов после финиша гонки.

Призёры гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске

Призёры гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.27,3.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 16,3 секунды.
3. Егор Митрошин (Москва) +29,9.

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