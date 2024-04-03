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Фото: Степанова, Истомина и Сорина после финиша в гонке преследования

В Кировске (Мурманская область) в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем.

Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Второе место заняла Мария Истомина, также выступающая за этот регион. Бронзу в этой гонке завоевала Татьяна Сорина из Тюменской области.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменок после финиша гонки.

Призёры гонки преследования Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

Гонка преследования, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 25.37,1.

2. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край) — отставание 26,9 секунды.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +28,1.