Фото: Степанова, Истомина и Сорина после финиша в гонке преследования

В Кировске (Мурманская область) в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка преследования свободным стилем.
Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Второе место заняла Мария Истомина, также выступающая за этот регион. Бронзу в этой гонке завоевала Татьяна Сорина из Тюменской области.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменок после финиша гонки.
Призёры гонки преследования
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Гонка преследования, свободный стиль. Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — 25.37,1.
2. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край) — отставание 26,9 секунды.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +28,1.