Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: Кулешова, Степанова и Пантрина после финиша гонки на 10 км классикой на этапе КР

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла женская гонка на 10 км классическим стилем. Победу в этой гонке одержала лыжница Анастасия Кулешова, представляющая команду Нижегородской области.

Второй в этой гонке стала лидер мини-тура в Кировске Вероника Степанова. Она уступила Кулешовой 13,5 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из команды Тюменской области Елизавета Пантрина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменок после финиша гонки.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

10 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6.

2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунды.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +37,3.