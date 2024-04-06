Резцова — о победе в Югорском лыжном марафоне: эмоции самые положительные

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова прокомментировала победу в гонке на 50 км свободным стилем в рамках Югорского лыжного марафона.

«Очень надеялась, что получится победить на Югорском марафоне. Эмоции самые положительные. Конец сезона, заключительная гонка. Первые 15 км дались тяжелее всего, поскольку мужчины поехали разрывать основную группу и в какой-то момент мы сильно отстали. Пришлось сильно поработать – думала, сил не хватит. Но когда пошли на второй круг, то ли вработалась, то ли покушала и сил прибавилось. Девчонки начали отсеиваться всё больше и больше. Я на финише уже понимала, что у меня большой запас, на развороте видела вторую девочку. Всё было в рабочем ритме, ужасного кризиса не было. Меня спас мой любимый муж, который всю дорогу подсказывал, и кормил – а я первый гель потеряла», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 6 апреля, в Ханты-Мансийске в рамках 11-го Югорского лыжного марафона состоялась гонка на 50 км свободным стилем. В женском зачёте победу одержала Кристина Резцова. Её результат — 2 часа 3 минуты 14 секунд.