Александр Большунов: в Кировске поинтереснее, чем на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный чемпион Олимпийских игр, сравнил гонки в гору на «Тур де Ски» и в Кировске, где проходит заключительный этап Кубка России сезона-2023/2024.

«Часть трассы перед горой в парке классная. Эта часть нормальная, прикольная. Самая сложная часть видна. Последние несколько километров будут самыми сложными. Трасса не узкая, всё штатно.

Разница между «Тур де Ски» и Кировском? Не знаю, но мне кажется, что тут тоже интересно. Даже поинтереснее, чем на «Тур де Ски». Мне понравилось тут в парке кататься, где много наших берёз. Главное, чтобы была хорошая погода, а она в принципе должна быть», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Сейчас близится к концу мужской масс-старт в гору. В нём Александр Большунов идёт третьим.