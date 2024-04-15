Вяльбе рассказала, почему сорвалось шоу лыж и биатлона на Первом канале

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему не состоялся запуск спортивно-развлекательного шоу с участием лыжников и биатлонистов на Первом канале.

«К нам пришла руководитель спортивной редакции Первого канала Ольга Чернобровина, предложила сделать такой проект. Мы с Союзом биатлонистов России выбрали дату, место проведения, обнадёжили спортсменов и тренеров. А в итоге человек просто пропал. Ну можно было просто написать – Лена, мы сейчас это не потянем, извини. Но теперь и я ей уже отвечать не буду», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Вяльбе сообщила об обсуждении идеи шоу с участием лыжников и биатлонистов в прошлом году.