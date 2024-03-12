Лыжница Тириль Венг подвела итоги сезона-2023/2024

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг подвела итоги своих выступлений в этом сезоне.

«В начале лета тренировки прошли положительно. Я чувствовала себя сильнее, чем в то же время в прошлом году. Потом осень становилась все тяжелее и тяжелее. У меня были плохие тесты и разные результаты на тренировках, но я не уделяла этому должного внимания… У меня были хорошие дни, которые заставляли меня забыть о плохих.

Каждый раз заболевание ковидом — это было похоже на пощёчину, а таких у меня было немало за последние полгода. Это повлияло на мою самооценку и уверенность в том, что я делаю. Это были трудные дни», — приводит слова Венг Fondo Italia.

Напомним, текущий сезон проходит для Венг тяжело, она начала своё выступление в Кубке мира лишь с восьмого этапа в Оберхофе (Германия). До этого она не могла стартовать из-за состояния здоровья и тяжёлого восстановления после ковида. Она также пропустила этап в Лахти, который завершился недавно. Спортсменка по-разному заканчивала дистанции, места варьировались от тройки сильнейших до топ-30.

В квалификации спринта в Драммене (Норвегия) Венг пришла 26-й.