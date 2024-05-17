Японский лыжник пролетел над землёй почти 300 метров. Прежде такое никому не удавалось!

Японская суперзвезда и олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Рёю Кобаяси побил мировой рекорд, пролетев на лыжах почти на 38 метров дальше предыдущего рекордсмена. Но Международная федерация лыжного спорта не принимает достижение 27-летнего спортсмена.

Японец бросил вызов мечте

Рёю Кобаяси с самого детства мечтал вывести прыжки на лыжах с трамплина на совершенно новый уровень. За время карьеры 27-летний летающий лыжник 32 раза побеждал на этапах Кубка мира, дважды выигрывал Кубок по итогам сезона, взял золото и серебро на Олимпийских играх в Пекине. Он даже почти побил мировой рекорд австрийца Стефана Крафта, пролетевшего над землёй 253,5 метра. Рекорд японца всего на полтора метра меньше.

Но амбициозному Кобаяси этого было мало. Вместе с Red Bull он пошёл на невозможное: бросил вызов всему горнолыжному миру, заявив, что сможет не только побить рекорд Крафта, но и пролетит немыслимые ранее 300 метров.

Так как один из существующих в мире спортивных объектов для прыжков с трамплина не подходил для осуществления грандиозного плана, такую «взлётную полосу» пришлось создавать с нуля, но в естественном рельефе. Специально для этого целая команда почти два месяца трудилась над трассой возле города Акюрейри в Исландии. Высота завершённого сооружения на старте составила 1115 метров с максимальным уклоном 36 градусов.

«Это моя сбывшаяся мечта!»

Во время первой же попытки Кобаяси перелетел красную линию, означающую, что рекорд Крафта пал. Но останавливаться на 256 метрах никто не собирался, а японец улетал всё дальше – 259, а затем и 282 метра. Завершающая попытка состоялась уже на следующий день. Кобаяси парил в воздухе почти 10 секунд и приземлился на отметке 291 метр, что почти на 38 метров дальше, чем результат австрийца. Спортсмен ликовал, команда – тоже!

Все права на видео принадлежат Red Bull. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале компании.

«Трудно передать это чувство словами. Это моя сбывшаяся мечта! Этот рекорд станет для меня источником силы в будущем!

В сентябре прошлого года, когда я впервые посетил это место, всё, что я увидел, – это голая скала. Тогда было трудно представить это место покрытым снегом, но я знал, что здесь идеальный естественный склон. Я не мог и мечтать о лучшей горке для прыжков с трамплина. Это был невероятный опыт», – делился эмоциями рекордсмен.

«Это были сумасшедшие пару дней, и у меня сейчас так много мыслей, но я вижу удивительный и очень волнующий результат. Было трудно понять, чего ожидать от первого прыжка, а затем от бурных эмоций на протяжении всего полёта», – признался Янне Вээтайнен, работавший с Кобаяси над этим результатом.

FIS отказался признавать достижение

Японец однозначно вписал себя в историю прыжков с трамплина, но действующим рекордсменом всё равно остаётся австриец Крафт. Всё дело в том, что свой результат Кобаяси показал не на официальных стартах под эгидой FIS. Организация признала огромный вклад японца в развитие вида спорта, но поспешила объяснить все причины, по которым отказывает Рёю в засчитывании рекорда.

«Прыжок Рёю Кобаяси в Исландии не соответствовал условиям соревнований и регламенту FIS. Он демонстрирует выдающиеся результаты спортсмена в совершенно особых условиях, но их нельзя сравнить с Кубком мира, поскольку и дата старта, и весь проект рассчитаны на одного спортсмена и, следовательно, в конечном счёте на один прыжок.

FIS надеется, что были приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности спортсмена, и FIS рада видеть Рёю Кобаяси в предстоящем сезоне Кубка мира сражающимся за официальный мировой рекорд FIS», – отметила организация в пресс-релизе.

В отличие от FIS, коллеги Кобаяси восхищены его достижением и признают результат самым настоящим рекордом.

«Я понимаю, что FIS не хочет признавать, что это мировой рекорд в её системе. Но для меня это мировой рекорд. Прыжок Крафта больше не является для меня таковым. Это решать нам, прыгунам с трамплина. И я ожидаю, что большинство из нас посмотрит на это как на мировой рекорд», – заявил чемпион мира из Норвегии Йоханн Андре Форфанг.

«Это самый длинный в мире прыжок с трамплина, выполненный на горнолыжном склоне. Если бы у меня сегодня был мировой рекорд, я бы больше не чувствовал, что он у меня остался. Даже если это не соревнование, дело сделано», – согласен с Форфангом эксперт Viaplay Андреас Стьернен.

Полные восхищения спортсмены и эксперты надеются, что прыжок японца заставит FIS шевелиться и делать шаги в сторону развития. Между тем Рёю Кобаяси стал главной звездой среди летающих лыжников и в следующем сезоне однозначно поборется за официальный рекорд с Крафтом.