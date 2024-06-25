«Все мы стали жертвами собственных амбиций». Анне Кальво — о неудачах в сезоне-2023/2024

Норвежская лыжница Анне Кальво призналась, что весь сезон её сопровождали травмы и проблемы, из-за чего время оказалось для неё неудачным.

«Ты не особо обращаешь внимание на детали, когда можешь переваривать тренировочные планы, которые составила перед началом межсезонья. Могут пройти месяцы, пока это не даст о себе знать в виде травм и других проблем со здоровьем. И я попала в эту ловушку в прошлом году. Когда появились микротравмы ближе к осени, стало понятно, что пора нажать на тормоз. Из-за этого пришлось принимать «быстрые решения» и вносить коррективы в тренировочный процесс.

Это абсолютно точно моя вина. Я была слишком нетерпеливой и несу ответственность за это. Хотя похожие проблемы возникли и у других лыжниц в сборной. Думаю, что все мы стали жертвами собственных амбиций после отличного сезона с чемпионатом мира в Планице», — приводит слова Кальво VG.

Напомним, в личном женском зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024 Кальво стала 34-й. Бронзу она завоевала в двух стартах, а всего смогла принять участие в 9 из 15 этапов. По итогам сезона-2022/2023 она была признана лучшей спортсменкой Норвегии.