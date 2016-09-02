US Open. Разные победы Павлюченковой и Весниной

Дожди и крыша

В сентябре в Нью-Йорке часто случаются различные погодные катаклизмы. Именно в этом месяце наступает пик сезона ураганов. В том числе тропические системы несколько раз откладывали мужской финал на понедельник. Теперь над центральным кортом установлена крыша, которая спасает от дождя, но, конечно, бесполезна, если придёт ураган. В таких случаях объявляется эвакуация, поэтому, разумеется, все спортивные и общественные мероприятия отменяются. Но в четверг в Нью-Йорке просто полил дождь, который на несколько часов отложил все матчи на внешних кортах. Накануне крышу в действии уже проверили Рафаэль Надаль и Андреас Сеппи. Испанец после матча даже попробовал добить до неё мячом, но с задачей не справился: «Нет, это невозможно. По крайней мере для меня».

Крыша отлично себя зарекомендовала. Она закрылась за пять минут, а сам матч прервался всего на семь. Это, конечно, намного быстрее, чем на Уимблдоне, где теннисистам приходится покидать площадку, а затем ещё ждать момента, когда система кондиционирования доведёт температуру до определённого значения. Таким образом, общая пауза может составить порядка 45 минут. На US Open же, как мы уже говорили, всё намного быстрее и проще. Да, определённые минусы есть: на закрытой арене Артура Эша становится очень шумно. Энди Маррей даже сказал, что не слышал отскока мяча и удара о ракетку: «Мы используем уши, когда играем».

Серена сравнялась с Навратиловой

Энди, кстати, провёл весьма непростой матч против Марселя Гранольерса. Первый сет длился более часа, хотя изначально всё шло под диктовку Маррея — он повёл 3:0 и имел брейк-пойнт на второй брейк. Реализовать его не удалось, но счёт 5:2 британца наверняка тоже устраивал. Однако затем у него наступил спад, он стал отходить назад, играть в обороне и допускать странные ошибки. Лишь с седьмого сетбола Энди сумел завершить партию в свою пользу. В двух последующих сетах Маррей действовал лучше — 6:4, 6:1, 6:4.

Симона Халеп, Серена и Винус Уильямс, которые, как и Маррей, вышли в четверг, 1 сентября, на центральную арену, тоже не проиграли ни одной партии. Прежде всего отметим Серену. Она, не показав своего лучшего тенниса, со счётом 6:3, 6:3 обыграла Ваню Кинг и одержала свою 306-ю победу на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Мартины Навратиловой! Среди других фаворитов отметим успех Агнешки Радваньской, которая тоже выиграла в двух сетах, но с большим трудом. Наоми Броэди вела 5:2 и имела четыре сетбола, но Радваньска проявила характер и вытащила партию — 11:9 на тай-брейке. Во втором сете всё было попроще — 6:3. «Сегодня я сыграла всего на пару мячей лучше, чем моя соперница. Вне всяких сомнений, она заставила меня выложиться на 100 %», — отметила полька.

Триллер Павлюченковой

Главный триллер дня устроили Анастасия Павлюченкова и Кристина Младенович. Матч был поставлен первым запуском, но из-за дождя теннисистки вышли на корт спустя час. Они появились на площадке в одинаковых одеяниях: «Красивое у тебя платье», — с иронией заметила Анастасия и вызвала улыбку Кристины. Девушки играли всего раз, при этом тоже на US Open. В розыгрыше-2012 Младенович была сильнее — 6:1, 6:2. На сей раз всё было куда драматичнее. Первый сет россиянка взяла безоговорочно — 6:2. У Кристины совсем не шла подача, да и ошибок на задней линии было многовато. Павлюченкова играла активнее и солидно превзошла соперницу по количеству ударов навылет — 11 на 3.

Однако во второй партии игра изменилась. Младенович резко прибавила, наладила подачу и предложила сопернице совсем другие скорости. Часто Анастасия просто не успевала за мячами. Достаточно быстро француженка повела 5:1. Уже можно готовиться к третьему сету? Нет. Россиянка вцепилась и на хорошем уровне провела несколько геймов. Теннисистки обменивались ударами с задней линии и гоняли друг друга по углам. В таком теннисе Павлюченкова уже не уступала сопернице, но отставание в сете было слишком велико.

Решающий сет получился сверхупорным. Борьба в буквальном смысле шла за каждое очко: всего два гейма оказались лёгкими. В самом начале партии полил дождь, который отложил матч примерно на 2,5 часа. Россиянка всё это время спала, а за полчаса до выхода на корт её разбудил тренер. Сама Анастасия добавила, что, возможно, из-за этого она медленно стартовала и тут же отдала свою подачу. Надо сказать, что Кристина изменила игру и пыталась действовать более разнообразно — появилась резаные удары и укороченные. Француженка старалась вытягивать соперницу к сетке и создавать свободные зоны. Младенович дважды вела с брейком, но Павлюченкова отлично провела середину партии и повела 5:3. Правда, свой гейм она полностью провалила и под ноль отдала подачу. Затем у неё было три матчбола на приёме, но Младенович в красивом атакующем стиле их отыграла. Дело дошло до тай-брейка, на котором россиянка всё же добилась победы за 3 часа 2 минуты — 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Порадовала и Елена Веснина, которая вполне убедительно переиграла Аннику Бек — 6:2, 6:1. Елена должна была выйти на корт ещё днём, но появилась только вечером и долго задерживаться была не намерена. Веснина отлично держала мяч на задней линии, выходила к сетке и выигрывала много очков за счёт своих активных действий. Особенно эффективными были глубокие удары, потому что Бек делала шаг назад, но попасть после этого в корт ей было крайне непросто. В какой-то момент немка стала играть в один удар по принципу «попаду — не попаду», однако чаще было именно второе. Веснина же показала отличный теннис и прошла дальше.

Большой матч для Хачанова

Порадовал и Карен Хачанов. Нет, он уступил Кею Нисикори, но при этом очень достойно поборолся. Россиянин в первом сете даже повёл с брейком, однако японец сумел вовремя прибавить и оставил сет за собой. Карена это не смутило — он просто играл в теннис и, такое ощущение, не особо обращал внимание на счёт. Во второй партии Хачанов прибавил на подаче и на сей раз сумел удержать брейк. Более того, на сет он подал очень эффектно — два эйса, ещё одна отличная подача и хорошая атака с забиванием смэша. Да, Нисикори играл далеко не лучшим образом, он действовал пассивно и, возможно, ожидал спада от соперника, поскольку понимал, что Карен не сможет на одном уровне провести всю встречу.

В начале третьего сета Хачанов смотрелся лучше, но на счёте это никак не отражалось. Теннисисты дошли до счёта 4:4, когда дождь отправил их в раздевалку. Более опытный Кей лучше вошёл в игру после перерыва и за два следующих гейма отдал всего два очка. В четвёртом сете Хачанов вновь отлично смотрелся в дебюте, но затем он подустал и начал допускать ошибки просто потому, что не успевал за более быстрым Нисикори. Японец взял пять геймов кряду и оставил непростой матч за собой — 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Безусловно, Карен заслуживает только лестных слов. В своём первом «Шлеме» он одержал одну победу и достойно поборолся с игроком топ-10. Такой матч может придать молодому россиянину уверенности в себе.

Уже вечером довольно убедительно выиграли Стэн Вавринка и Хуан-Мартин дель Потро. На тай-брейке первой партии аргентинец вёл 5:1, но следом проиграл четыре очка кряду. Мог проиграть и пятый, но Стив Джонсон принял странное решение. При 5:5 судьи засчитали дель Потро эйс. Арбитр Ева Асдеракипосчитала, что Стив поднял руку и просит «челлендж», однако американец тут же начал всем своим видом показывать, что повтор он не брал. Однако ему следовало это сделать, потому что на самом деле Хуан-Мартин в корт не попал! Следом Джонсон пробил в коридор и проиграл сет. В двух следующих аргентинец был заметно сильнее. Не без труда прошли дальше Давид Феррер и Паоло Лоренци, которые выиграли в пяти сетах. Лоренци в удивительной встрече обыграл Симона. Игра длилась 4 часа 48 минут — рекорд турнира. Пятая партия состояла из 10 брейков! Итальянец взял верх на тай-брейке и впервые вышел в третий круг на «Шлеме».

В пятницу начнутся встречи третьего раунда. Отметим непростые матчи двух россиян: Михаил Южный сразится с Новаком Джоковичем, а Андрей Кузнецов — с Рафаэлем Надалем.