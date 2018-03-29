Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки

На супертурнире в Майами американка Слоан Стивенс одержала уже четыре победы – над Айлой Томлянович, Моникой Никулеску, Гарбинье Мугурусой и Анжеликой Кербер. Поклонники действующей чемпионки US Open надеются, что чёрная полоса для неё на этом закончится, ведь до турнира в Акапулько, который проходил в первых числах марта, Стивенс с середины сентября-2017 уступила в одиночном разряде всем оппоненткам, потерпев 8 поражений подряд.

Причём эта чёрная серия началась сразу после триумфа на Открытом чемпионате США. Тогда Слоан сумела добиться потрясающих достижений. С начала введения компьютерного рейтинга в WTA она стала четвёртой среди самых низкорейтинговых теннисисток, победивших на турнире «Большого шлема». Ситуации добавило сенсационности ещё и то, что в феврале 2017 года она перенесла операцию на левой ноге и впервые вышла на корт лишь на Уимблдоне. Premier в Торонто Слоан начала в ранге 934-й ракетки мира, но дальше последовал стремительный взлёт – выход в полуфинал, потом сразу же ещё один полуфинал в Цинциннати. И в итоге за пять недель она поднялась в рейтинг-листе более чем на 900 позиций.

К своей серии поражений после US Open американка, которой на днях исполнилось 25 лет, отнеслась философски: «Это просто процесс обучения, долгий путь. Теннис — это американские горки, но я научилась не паниковать». Главное, что вынесла Слоан из всей этой неприятной истории, это серьёзное отношение к планированию своего календаря. «После победы на US Open я очень хотела ещё играть в конце сезона. Пожалуй, это было неверное решение. Я прислушалась к своему сердцу, а не к состоянию своего организма. Произошёл эффект домино, и я проиграла несколько матчей подряд. После Австралии я сделала паузу, отдохнула и смогла собраться».

Отдыхала Стивенс весьма своеобразно. Вместе с канадкой Эжени Бушар она приняла участие в фотосессии в купальниках для Sports Illustrated. «Как только начинаешь чувствовать себя спокойно и комфортно, ничто тебя не сдерживает. Можно выглядеть в купальнике очень сексуальной и при этом быть очень атлетичной девушкой. Мне всегда нравилась красота купальников SI, и я думала, что будет замечательно сняться в нём. Но, честно говоря, никогда не думала, что получу такой шанс», — сказала Стивенс.

А в 2016 году тот же журнал опубликовал список 50 действующих спортсменок, которые лучше всего готовы физически. В перечень вошли только две теннисистки, причём обе – американки: Серена Уильямс (общее пятое место) и Слоан Стивенс (38-е).

Спортивное тело досталось Слоан по наследству от родителей. Она одна из двух детей Сибил Смит и Джона Стивенса. Мама Слоан занималась в своё время плаванием и неплохо себя проявила на университетском уровне, а в 1988 году стала первой в истории афро-американкой в составе первой всеамериканской сборной. Отец Стивенс — бывший игрок в американский футбол, в 1988-м признавался новичком года среди нападающих в НФЛ. Выступал на позиции раннингбека и провёл семь лет в НФЛ, пять из которых отыграл за «Нью-Инглэнд Пэтриотс». В 2009 году он погиб в автокатастрофе. Слоан очень тяжело переживала трагедию, хотя почти и не общалась с отцом: родители расстались, когда девочка была маленькой. Спортом занимается также и младший брат Слоан – Шон Фаррелл. Он играет в бейсбольной и футбольной командах Высшей школы Нотр Дам в Лос-Анджелесе.

Семейство Стивенс владеет похоронным агентством. Если бы в своё время спортивная карьера Слоан не достигла таких высот, то она вполне могла бы участвовать в семейном бизнесе. Сама американка на турнире в Хобарте-2013 призналась, что ей было бы интересно работать в качестве специалиста по бальзамированию после получения специального образования.

На юниорском уровне Стивенс весьма успешно выступала в парном разряде. В 2008 году в дуэте с Мэллори Бурдетт она дошла до финала юниорского US Open. А в 2010-м в паре с венгеркой Тимей Бабош они выиграли три «шлема» из четырёх – «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Ну а по итогам 2011 года 18-летняя Стивенс вошла в топ-100 мирового рейтинга (97-е место), став самой молодой теннисисткой в первой сотне.

За карьеру Слоан выиграла 5 турниров WTA в одиночке, причём первенствовала во всех финалах, до которых добиралась по сетке (Вашингтон-2015, Окленд, Акапулько, Чарльстон-2016, US Open-2017). В парном разряде она один раз была финалисткой – вместе с уже упомянутой Эжени Бушар добралась до решающего матча Вашингтона-2017.

Слоан Стивенс тренировалась под руководством Дэвида Нейнкина, Пола Аннакона, Томаса Хогстедта и Ника Савиано, а с начала сезона-2016 она сотрудничает с Камау Мюрреем. Именно с этим тренером она выиграла 4 своих одиночных титула из пяти, среди которых и главный пока трофей в карьере – US Open-2017.

Кумирами Слоан с детства были сёстры Уильямс. Но на сегодняшний день она уже смогла обыграть на турнирах «Большого шлема» и Серену (общий счёт личных встреч – 1-5), и Винус (2-0) и при этом успела упрекнуть обладательницу 23 «шлемов» в лицемерии. «После того как Уильямс проиграла мне в Австралии-2013, она ни разу со мной не поздоровалась, не заговорила и даже не отписалась в «Твиттере». Все думают, что она милая, но это неправда», – удивила многих Стивенс.

Но спустя время отношения между теннисистками нормализовались. Может, потому что Уильямс-младшая обыграла с тех пор Слоан четыре раза подряд, а может и потому, что они выступают за одну сборную и в Кубке Федерации, и на Олимпиаде. Добавим, что после того как Серена родила дочь, Стивенс говорила о ней очень доброжелательно: «Рождение ребёнка — это наибольшее благословение. Я очень рада за неё и не могу дождаться, когда увижу дочку Серены. Уверена, что она будет путешествовать с мамой по турнирам».

А вот сама Стивенс о детях пока не думает. Хотя в поклонниках и ухажёрах недостатка у неё нет. Некоторое время назад Стивенс состояла в отношениях с теннисистом Джеком Соком. Но сейчас её бойфрендом является форвард сборной США по футболу Жози Алтидор. Они познакомились в реабилитационном центре, где нападающий восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.

Несмотря на профессиональный спорт, Слоан не забывала про учёбу. Она получила диплом бакалавра в Восточном университете Индианы по курсу коммуникаций. Спортсменка прослушала курс лекций и выполнила необходимые задания онлайн, продолжая выступать в туре, однако за дипломом лично приехала в университет. «Получение диплома — яркий момент в моей жизни. Образование всегда было очень важным для меня и моей семьи, поэтому я так стремилась получить эту степень. Я очень рада сотрудничеству с WTA и университетом для достижения моей цели. Я получила удовольствие от посещения главного корпуса и встретила немало людей, которые помогли мне».

Выход в полуфинал турнира в Майами позволит Стивенс впервые в карьере попасть в топ-10. До этого лучшим место была 11-я позиция. А вот противостоять в полуфинале Слоан будет Виктория Азаренко, которая тоже значительно улучшит свой рейтинг, войдя в сотню. Любопытно, что на турнире в Индиан-Уэллсе, который прошёл как раз перед Майами, Азаренко проиграла Стивенс во втором круге. Тем интереснее будет следить за борьбой этих спортсменок за выход в финал.