Стивенс в отличной форме, Бушар – на пляже, а Шарапова – с бойфрендом

На этой неделе почти все ведущие теннисисты-мужчины собрались в Монте-Карло, где проходит первый в сезоне грунтовый «Мастерс». Поскольку там разыгрываются крупные призовые и солидные рейтинговые очки, то спортсменам особо некогда отвлекаться от тенниса на свои «твиттеры» и «инстаграмы». А женщины разделились на две группы. Одни отдыхают и готовятся к турниру в Штутгарте, другие – в конце этой недели проведут матчи второго круга Кубка Федерации. Учитывая, что у девушек баталии ещё не начались и свободного времени у них побольше, чем у мужчин, нынешний обзор соцсетей теннисистов получился полностью женским.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Мария Шарапова на следующей неделе собирается принять участие в грунтовом турнире в Штутгарте, где она трижды завоёвывала главный трофей. Перед отлётом в Европу россиянка нашла возможность провести время с друзьями на пляже в Малибу. Если досмотреть до конца видео, которое выложила в свой «инстаграм» подруга Марии, то можно увидеть россиянку вместе с её бойфрендом Александром Гилксом.

Перед полуфиналом Кубка Федерации со сборной США француженка Кристина Младенович на несколько дней заскочила в Париж, чтобы надышаться вольным воздухом французской столицы.

А вот американку Коко Вандевей снова потянуло на экзотику. Пару-тройку недель назад она каталась на катере по кишащей крокодилами реке в заповеднике дикой природы во Флориде. Сейчас же, перед ответственным матчем сборной США с командой Франции, который пройдёт во Франции, Коко провела время на Багамах, где посетила так называемый Свиной пляж. Этот необитаемый остров населён одичавшими домашними свиньями, которые совершенно не боятся людей. Одного такого поросёнка и подержала на руках теннисистка.

Вандевей будет третьей ракеткой своей сборной на полуфинале с Францией, а вот лидером нынешнего призыва сборной США стала действующая чемпионка US Open и 9-й номер мировой классификации Слоан Стивенс. Теннисистка спешит сообщить всем, что к грунтовому сезону она подошла в отличной форме.

Именно в Кубке Федерации, в матче первого круга против сборной Нидерландов, сыграла в феврале свой первый официальный поединок после возвращения в тур Серена Уильямс. Нынешний раунд она вместе с сестрой Винус пропускает. А пока выдалась свободная неделька, теннисистка старается побольше времени провести с семьёй. Её любимая дочь Алексис-Олимпия поиграла с папой в кубики. Ну куда уж современным детям без раннего развития…

Ещё одна бывшая первая ракетка мира Ана Иванович, в отличие от Серены, не любит показывать в публичном пространстве своего новорожденного ребёнка. Сербка просто радуется, что в Чикаго, где она живёт с мужем, футболистом местного клуба «Чикаго Файр» Бастианом Швайнштайгером, наконец-то пришла настоящая весна.

Второй полуфинал Мировой группы Кубка Федерации Германия – Чехия состоится в Штутгарте, где на той же арене и покрытии на следующей неделе пройдёт регулярный турнир WTA/Premier. Так что участницам матча в какой-то степени повезло, что не нужно будет никуда перемещаться между двумя ответственными стартами и можно как следует подготовиться к обоим. Как, например, это делает теннисистка команды гостей Петра Квитова, которая совершает пробежку перед тренировкой в хорошую погоду и с отличным настроением.

А вот немка Анжелика Кербер перед матчем в Штутгарте заскочила на знаменитый гоночный автодром «Нюрбургринг», где повстречалась с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. Австралиец после завершения формулической карьеры три года выступал в гонках на выносливость за команду «Порше» и в 2015 году в её составе стал чемпионом мира.

Ещё одна представительница Германии, Карина Виттёфт, на матч с Чехией не заявлена. Зато у неё появилась возможность побывать в родном Гамбурге и отведать пиццу.

Сборная Словакии в этот уик-энд играет с командой Беларуси за право выступать в Мировой группе в 2019 году. Доминика Цибулкова помогать своей команде в Минск не поехала, а встретилась с польским бойцом смешанных единоборств, чемпионкой UFC в женском минимальном весе Йоанной Енджейчик, с которой провела шуточный спарринг. Для известной модницы Доминики, которая, наверное, является чемпионкой среди теннисисток по «лифтолукам», подобный кадр в коллекции – большая редкость.

А вот Арина Соболенко в матче в Минске как раз сыграет. После первого в карьере финала на турнире WTA на грунте, в который белоруска только что пробилась в Лугано, она заехала по дороге в Монако, чтобы немного расслабиться под средиземноморским солнышком.

Поначалу не собиралась играть в матче на этой неделе, так же как и Виттёфт с Цибулковой, и канадка Эжени Бушар. Но Эжени откликнулась на призыв своей сборной – снялась с турнира в Боготе и стала готовиться к матчу в Кубке Федерации. Её сборная оказалась на грани вылета из Мировой группы II и, чтобы сохранить место в элите, канадкам необходимо справиться у себя дома в Квебеке с командой Украины. Глядя на эту фотографию, может показаться, что Бушар просто нежится на пляже в Калифорнии. Но если посмотреть внимательно, то станет очевидно, что канадка только что интенсивно позанималась на песке физподготовкой.

Наоми Осака тоже отправилась в Японию помочь своей сборной побороться за место в Мировой группе II в матче с командой Великобритании. Настроение у японки отличное, ведь с ней рядом её тренер Саша Бажин, который постоянно обеспечивает ей развлечения. Вот и сейчас, после проигрыша в мини-теннис, Наоми была вынуждена исполнить желание тренера – станцевать на многолюдном переходе. Причём тот, в свою очередь, предложил собрать твиттер-предложения для следующего спора.

Королевская чета Испании организовала в Королевском дворце Мадрида торжественный приём в честь приезда президента Португалии – Марселу Ребелу де Соузы. Среди приглашённых была и бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса. Выглядела теннисистка не менее элегантно, чем сама королева Испании Летиция. Между тем Мугуруса является лидером сборной Испании, которая в эти выходные в Мурсии встретится с командой Парагвая в стыковом матче Мировой группы II Кубка Федерации.

Сборная России в уик-энд также сыграет матч плей-офф за место в Мировой группе II. В таёжном Ханты-Мансийске россиянки подготовили крепкой сборной Латвии грунтовое покрытие в крытом помещении. Но если за команду гостей сыграют обе сильнейшие их теннисистки, входящие в топ-20 Елена Остапенко (5) и Анастасия Севастова (15), то за хозяек не сыграет их единственная на данный момент представительница двадцатки – Дарья Касаткина (14). 20-летняя россиянка должна была играть на прошлой неделе в Боготе, но снялась с этого турнира. Дальше у неё по плану Штутгарт. А пока образовалась пауза в расписании, Дарья заехала в Испанию, где повстречалась с президентом футбольного клуба «Барселона» (фанатом которого является) Хосепом Марией Бартомеу и в шутку сообщила, что с ней заключили контракт.

Но и без Касаткиной состав сборной России выглядит весьма внушительно – Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева вместе с новым капитаном Игорем Андреевым готовы показать всё, на что способны.