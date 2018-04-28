Пока Надаль встречается со звёздами, Халеп и Мугуруса снимаются для журналов, Шарапова тренируется в Мадриде, Серена рассказывает о себе.

Серена – на премьере, Халеп – на обложке, а Шарапова уже в Мадриде

На финишную прямую выходят турниры последней недели апреля – мужские Барселона и Будапешт, а также женские Штутгарт и Стамбул. Оставшиеся в сетках теннисисты готовятся к решающим сражениям, ну а кто-то уже переехал в места проведения новых соревнований или же взял небольшую паузу в выступлениях. Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Шарапова – на треке, Касаткина – в парке аттракционов, а Федерер – в Африке Пока Федерер знакомится с Африкой, Хачанов общается с Пике, Касаткина развлекается в парке аттракционов, Шарапова тестирует гоночную машину.

Словачка Доминика Цибулкова, как всегда, делает много селфи во всевозможных нарядах, но при этом у теннисистки хватает времени и на силовые тренировки. Посмотрите, как Доминика работает со штангой. Скоро ей стартовать на турнире в Рабате, где она является одной из главных претенденток на титул.

Виктория Азаренко, которая пока так и не решила свои судебные проблемы, всё ещё не может выезжать за пределы Калифорнии, а значит выступать на европейских грунтовых турнирах. Поэтому экс-первой ракетке мира остается только проводить тренировки в надежде на будущее и общаться с сыном Лео. Мальчишка, похоже, растёт таким же смелым, как и его мама.

Энрике Иглесиас, знаменитый певец и по совместительству муж Анны Курниковой, впервые выложил в своём инстаграме совместное фото с обоими родившимися в декабре близнецами – Люси и Николасом. На снимке молодой отец с детьми смотрит полуфинал футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома», завершившийся со счётом 5:2 в пользу англичан. «День Игры!» — так прокомментировал этот кадр Иглесиас.

Лиц детей Энрике не показал, но в начале марта певец не удержался и поделился с поклонниками видео с дочкой, которую счастливый отец целовал без остановки.

А вот мама близнецов – Анна Курникова – фото детей в инстаграм почти не выкладывает. В основном она публикует видео собак и своих тренировок в спортзале.

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма, посвящённого 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс. Картина называется «Быть Сереной». Мероприятие посетили сестра виновницы события — Винус, фотомодели Джиджи и Белла Хадид, модельер Вера Вонг ну и, конечно, супруг Серены Алексис Оганян.

Выход в свет совершила звёздная пара Штеффи Граф и Андре Агасси. Теннисисты живут в Лас-Вегасе, где с нынешнего сезона в НХЛ выступает команда «Вегас Голден Найтс», причём как выступает! Дебютанты главной хоккейной лиги мира сразу же пробились в плей-офф, где в первом круге выиграли 4-0 у двукратных обладателей Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз». На этом «рыцари» не успокоились, и в первом полуфинальном матче Западной конференции на глазах Граф и Агасси разгромили «Сан-Хосе Шаркс» — 7:0.

Роджер Федерер продолжил свой первый визит в Замбию. Его фонд инвестирует $ 5,1 млн. в рамках содействия проектам, направленным на улучшение детского дошкольного образования в сельской местности. Теннисист встретился с президентом страны Эдгаром Лунгу и другими официальными лицами, провёл для детишек урок английского языка, поиграл в футбол, потанцевал с местными жителями и посетил национальный парк Южная Луангва, в котором обитают бегемоты, слоны, жирафы, носороги, леопарды и прочие представители животного мира Африки.

Испанец Рафаэль Надаль, ведущий заочный спор с Федерером за право остаться первой ракеткой мира, встретился в Барселоне на фоне корта, носящем его имя, с Амайей и Альфредом – испанскими участниками конкурса Евровидение-2018, который пройдёт в начале мая в Лиссабоне.

Новак Джокович неудачно выступил на турнире ATP500 в Барселоне, проиграв в первом же матче словаку Мартину Клижану. Серб решил перед следующим соревнованием заехать домой в Белград, где вместе с братьями Марко и Джордже отдохнул на природе.

Француз Николя Маю вместе с канадцем Милошем Раоничем, а также гонщиками Нельсоном Пике и Митчем Эвансом приняли участие в рекламных съёмках автоконцерна «Ягуар». Маю так понравилось в гоночном шлеме, что он не хотел его снимать.

После неудачно завершившегося для сборной России матча Кубка Федерации с командой Латвии Елена Веснина заехала к себе домой в Сочи, где повидалась со своей крестницей и племянницей – Еленой Весниной-младшей. Впереди у российской теннисистки важные грунтовые турниры – Мадрид, Страсбург и «Ролан Гаррос».

После того, как Симона Халеп помогла сборной Румынии в матче плей-офф Кубка Федерации обыграть команду Швейцарии, она отправилась в Штутгарт, где в четвертьфинале проиграла американке Коко Вандевей. Впрочем, первому месту румынки в рейтинг-листе WTA пока никто не угрожает. Кроме того, теннисистка попала у себя на родине на обложку глянцевого журнала. Так что всё у неё в полном порядке.

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса после успешного матча Кубка Федерации с командой Парагвая тоже, как и Халеп, уже проиграла на турнире в Штутгарте. Но и испанке тоже унывать не стоит, ведь она также оказалась в глянцевом журнале.

В том же Штутгарте приняла участие в кулинарном шоу Петра Квитова. Причем технику кулинарного искусства она осваивала на фоне портрета Каролин Гарсии.

Кстати, Гарсия начала свой путь на этом турнире с победы над трёхкратной чемпионкой соревнования – Марией Шараповой. Сама россиянка после обидного поражения недолго унывала – она уже находится вместе со своим новым старым тренером Томасом Хогстедтом в Мадриде, где начала подготовку к следующему своему турниру, который стартует только через неделю.