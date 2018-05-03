Счётчик времени, штрафы и 16 сеяных. Как изменятся турниры «Большого шлема»

Тройное увеличение призовых за 10 лет

В этом году Всеанглийскому лаун-теннисному клубу исполняется 150 лет. Именно на его территории проходит самый знаменитый турнир в мире — Уимблдон. Организаторы по случаю юбилея объявили об увеличении призовых на 7,6% по сравнению с прошлым годом. А всего за 10 лет призовой фонд увеличился почти втрое — с 11,8 млн фунтов стерлингов в 2008-м до 34 млн в 2018-м.

Важное изменение коснётся игроков, которые снимутся из-за травмы до начала матча первого раунда. Если эти теннисисты находятся на территории клуба, то есть приехали на Уимблдон и были готовы играть, то они получат 50% от полагающихся им призовых. Оставшиеся 50% достанутся лаки-лузеру, который попадёт в сетку благодаря отказу другого игрока. Если этот «счастливый проигравший» пройдёт во второй раунд, то получит уже полноценные призовые, а не половину.

Предупреждения и штрафы

Уимблдон очень неохотно отказывается от своих многолетних традиций. Спустя много лет после того, как на всех «Шлемах» появились электронные табло, Уимблдон тоже установил на центральном корте автоматическое табло, а раньше болбои вручную переставляли счёт внутри гейма при помощи табличек. В этой связи вполне логично, что Уимблдон не торопится вводить электронный счётчик времени между подачами, который появится на US Open. Об этом чуть позже.

Организаторы травяного «Шлема» объявили о том, что время между подачами увеличится с 20 до 25 секунд, но при этом за соблюдением этого правила будут следить очень пристально. На корте никакого счётчика не появится, так что ни зрители, ни, главное, игроки не будут знать, сколько секунд прошло с момента предыдущего розыгрыша. Зато у судьи эта индикация будет. Если через 25 секунд теннисист не начал подавать, арбитр будет обязан его предупредить. Очень строго будут следить и за разминкой игроков до матча. Через минуту после выхода на корт теннисист должен уже начать разминку, а через минуту после окончания спортсмен должен быть готов начать сам матч.

Теннис никогда не будет прежним. С нового года меняются правила игры Ради зрелищности в теннисе решили изменить некоторые правила. Даже Федереру и Надалю пришлось смириться.

Полноценная съёмка со всех кортов

Следить за Уимблдоном по телевизору станет ещё легче и приятнее. Теперь со всех 18 кортов будет вестись полноценная многокамерная трансляция. А на центральном корте будут работать камеры, передающие изображение в формате 4K (в несколько раз более чёткое, чем в Full HD). Функция HDR позволит во всех деталях увидеть самые динамичные и интересные розыгрыши.

Ещё телезрители очень любят следить за общением игроков и тренеров, но в этом вопросе пока всё неизменно. На Уимблдоне, как и на всех «Шлемах», любые беседы игроков и тренеров по ходу матча строго запрещены. Продолжается модернизация первого корта, который должен быть полностью готов в следующем году. Эта площадка станет одной из самых современных в мире и будет иметь выдвижную крышу. Более 4000 человек уже приняли участие в этом проекте.

Общение игрока и тренера по ходу матча запрещено

Если консервативный Уимблдон медленно и неохотно подчиняется законам времени, то US Open готов экспериментировать и придумывать что-то новое. В Нью-Йорке счётчик, отсчитывающий время между подачами, будет установлен на всех кортах. Это новшество, а также правило семи минут (от момента выхода на площадку до начала встречи) было опробовано в квалификации US Open-2017.

Если теннисист не готов начать матч в течение семи минут, то он подвергнется финансовому штрафу — вплоть до $ 20 тыс. А если он не уложится в 25 секунд, то сначала получит предупреждение, в случае второй провинности лишится очка, а в случае третьей — сразу проиграет гейм. Год назад Открытый чемпионат США первым из «Шлемов» разрешил спортсменам общаться с тренерами по ходу встречи (только в квалификации). Зрителям идея понравилась, но в этом году ничего подобного не будет ни в предварительных встречах, ни тем более в основной сетке.

Возвращение к 16 сеяным

US Open-2018 также станет последним турниром «Большого шлема» с 32 сеяными. В следующем году количество игроков в посеве сократится вдвое — до 16. Таким образом, все «Шлемы» вернутся к тому, что было в 2001 году. Затем, в основном по просьбе теннисистов, специализирующихся на игре на грунте, количество сеяных увеличилось, чтобы «грунтовики» могли приехать на Уимблдон и как минимум в первых двух раундах не встречаться с сильными соперниками.

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С 2019 года уже в первом раунде первый сеяный может сыграть с 17-й ракеткой мира. Для чего нужны эти изменения? Для того, чтобы сделать более интересными и упорными первые матчи главных фаворитов. Игроки топ-5 всё равно могут сыграть а первом круге с квалифаером или обладателем wild card, но появляется и определённая вероятность сразу встретиться с соперником из топ-30. Как к этому относятся сами профессионалы? Роджер Федерер поддерживает эту инициативу.

Мнения игроков разделилилсь

Федерер начинал свою карьеру ещё тогда, когда действовало правило 16 сеяных. «Это создаёт более интересную сетку с яркими матчами уже в первом круге. Топ-игроки очень часто проходили первую неделю слишком легко. Конечно, мне не хочется сразу играть с теннисистом из топ-20, но я принимаю правила игры», — объяснил швейцарец.

А вот Марин Чилич выступает против: «Я не знаю, что это даст теннису. Мне нравится всё так, как оно есть сейчас. Наверное, для телевидения изменения пойдут на пользу». Его поддерживает и Кевин Андерсон: «17 лет назад мы ввели систему из 32 сеяных, чтобы защитить топ-игроков. Теперь мы возвращаемся к тому, что было раньше. Причины мне неизвестны».

Без касания сетки на подаче

Последний «Ролан Гаррос» с 32 сеяными пройдёт с 27 мая по 10 июня. Одноимённый стадион в этом году отмечает 90-летний юбилей. По этому случаю будет открыто три новых корта: 7-й, 9-й и 18-й. 18-й будет рассчитан на 2200 болельщиков и станет таким образом четвёртым по вместимости на территории комплекса. Юбилей будет отмечен и солидным увеличением призовых — на 10%. Теперь чемпионы в одиночных разрядах получат 2,2 млн евро.

В юниорском турнире не будет фиксироваться касание сетки при подаче. Таким образом, принимающим надо быть готовым отвечать на любую подачу, мяч после которой попал в квадрат. Если говорить о взрослом теннисе, то это было опробовано на нескольких «челленджерах» и в турнире World Team Tennis. Практика показывает, что игроки, которые много лет не реагируют на касание сетки при подаче, не могут отделаться от этой привычки и просто забывают о том, что им надо в ту же секунду бросаться за мячом. Теперь эксперимент проводится на юниорах, которые делают только первые шаги в большом теннисе.