Шарапова поддержала Касаткину, Веснину и Кузнецову в Риме

В Риме набирает обороты крупный объединённый турнир. Прогноз погоды на вторник был крайне неблагоприятным, и он подтвердился. Тем не менее, во второй половине дня теннисисты смогли выйти на корты. Все четыре россиянки, сыгравшие 15 мая (Елена Веснина, Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова), одержали победы.

Первая трёхсетовая победа Шараповой с января

На турнире в Мадриде Мария прервала серию из четырёх поражений. В Риме она прервала ещё одну серию — из четырёх неудач в трёхсетовых матчах. Когда дело доходило до решающих партий, Марии постоянно чего-то не хватало. Так было в Шэньчжэне с Катержиной Синяковой, в Дохе с Моникой Никулеску, в Штутгарте с Каролин Гарсия и в Мадриде с Кики Бертенс. Эта серия могла продолжиться, поскольку показалось, что в игре с Эшли Барти в столице Италии Мария чуть подсела физически ещё во втором сете. Шарапова выглядела даже немного растерянной: в одном из моментов она вышла на половину корта, где уже находилась Барти, после чего извинилась и пошла на свою половину. Тем не менее, третью партию россиянка провела образцово — 7:5, 3:6, 6:2. Сложная победа более чем за 2,5 часа позволила выйти во второй круг, где Шарапова сыграет с Доминикой Цибулковой.

«Словно провела три матча»

После игры Мария рассказала, что из-за изменявшейся по ходу встречи погоды она чувствовала, что провела словно три разных матча. «Рада, что мне удалось каждый раз приспосабливаться к новым игровым условиям». При этом Шарапова добавила, что ощущала небольшую боль в предплечье. Уже в среду в середине дня ей предстоит игра с Цибулковой. Словачка не так резко критиковала Марию, как это делали Эжени Бушар и Кристина Младенович, но тоже была настроена против россиянки. «Я думаю, что каждая теннисистка, которая была поймана на допинге, должна начинать с нуля», — говорила Цибулкова о «уайлд-кардах», которой Марии год назад предоставляли различные турниры. По личным встречам у них ничья 3-3, ничья и на грунте — 2-2, при этом девушки не встречались довольно долго — более четырёх лет. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию, начало — около 16:00 мск.

Римский дождь

Старт игрового дня был отложен почти на четыре часа из-за дождя. Лишь одна встреча успела начаться в первой половине дня, да и то Тимя Бабош и Сара Эррани провели всего три гейма. По прогнозам ливень должен был продолжаться весь день, но около 16:00 мск теннисисты вышли на корт. Дождь беспокоил игроков и накануне: Дарья Гаврилова, которая с трудом победила Наталью Вихлянцеву (5:7, 6:4, 6:3), в какой-то момент побежала в подтрибунное помещение, но арбитр попросил её вернуться на скамейку.

Не Плишкова — не проблема

Елена Веснина начинала сезон игроком топ-20, но всего один четвертьфинал за 4,5 месяца отбросил её в конец первого полтинника. На двух предыдущих турнирах она проиграла сёстрам Плишковым — Кристине в Чарльстоне и Каролине в Мадриде. В Риме жребий выбрал ей в соперницы Лауру Зигемунд — 7:6 (7:5), 6:2. Куда сложнее обещает быть следующий матч против Винус Уильямс. А несколько дней назад Елена поздравила свою маму с Днём матери и показала, как они вместе готовят пельмени.

Уверенные победы Касаткиной и Кузнецовой

Успешно стартовали в Риме Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. В победе Дарьи определённая уверенность была: она хорошо сыграла в Мадриде и уступила только будущей чемпионке Петре Квитовой, которая сейчас находится в потрясающей форме. В столице Италии Касаткина разгромила Айлу Томлянович — 6:0, 6:4. В успехе Кузнецовой такой уверенности не было. Из последних 10 матчей она выиграла только два, но в Риме оставила не у дел Полону Херцог — 6:2, 6:4. Анетт Контавейт станет следующей соперницей Светланы. А накануне россиянка успешно стартовала и в парном разряде вместе с Каролиной Плишковой.

Шестая подряд победа Свитолиной в Риме

Элина Свитолина начала защиту титула. В первом матче она разгромила Петру Мартич — 6:1, 6:2. Если Дарья Касаткина победит Даниэллу Коллинз, то сыграет как раз с украинкой. А в воскресенье Элина сходила на футбол, на матч «Рома» — «Ювентус». Нулевая ничья устроила гостей, которые стали чемпионами Италии. А сама Свитолина сфотографировалась с легендами и того, и другого клуба: Франческо Тотти и Алессандро дель Пьеро соответственно.

Вердаско насладился красотами Рима

А для Фернандо Вердаско, который неделю назад в Мадриде одержал свою 500-ю победу в карьере, турнир уже завершён. Он проиграл в первом круге и в паре, и в одиночке. В одиночном разряде он взял всего четыре гейма у Дамира Джумхура — 3:6, 1:6. Зато испанец успел погулять по Риму и остался в полном восторге.

Ещё один теннисный Лео

В первом же матче проиграл и другой испанец, Давид Феррер — он не справился с Джеком Соком (3:6, 4:6). Теперь Давид может вернуться к своей супруге, которая в начале мая родила ему сына Лео. Это имя стало очень часто встречаться у теннисных детей. Сначала одного из своих сыновей так назвал Роджер Федерер, в декабре 2016-го года родился Лео Азаренко, а теперь появился и Лео Феррер.

«Теннис для меня всё ещё важен»

А вот и Лео Азаренко собственный персоной, который поздравляет маму с Днём матери. Для самой белоруски турнир сложился неудачно, она уступила в первом раунде Наоми Осаке 0:6, 3:6. Правда, Виктория не отчаивается: «Я всё ещё ощущаю страсть к игре. У меня есть потенциал и цели, которых хочется достичь. Теннис всё ещё очень важен в моей жизни».

Зверев и Тим больше не друзья?

В воскресенье Александр Зверев и Доминик Тим играли в финале «Мастерса-1000» в Мадриде, а во вторник они вновь встретились, теперь уже в Риме. В парном матче Александр, который находится в отличных отношениях с Домиником, толкнул австрийца плечом в грудь на смене сторон. Это просто дружеский жест или теннисисты что-то не поделили?

«С Гулбисом я закончил, теперь я с Кики»

Тим и Стив Джонсон выиграли парный матч на чемпионском тай-брейке, а девушка австрийца — Кристина Младенович — 15 мая уступила Анастасии Севастовой. При счёте 3:6, 0:3 она отказалась от продолжения матча из-за головокружения. Тима на его пресс-конференции спросили про дружбу с Эрнестом Гулбисом. «Вы всё ещё общаетесь с Гулбисом, поддерживаете контакты?». «Сейчас я в отношениях с Кики. С Гулбисом я закончил, теперь я с Младенович».

Поцелуй от арбитра

Вы видели когда-нибудь, чтобы арбитр целовал теннисиста? Это произошло накануне после матча Роберты Винчи и Александры Крунич. Сербка добилась победы со счётом 2:6, 6:0, 6:3 и завершила карьеру итальянки, которая завоевала 10 одиночных титулов WTA, дошла до финала US Open-2015, а в паре выиграла все четыре турнира «Большого шлема». Сразу по окончании матча её поцеловала судья матча Мариана Алвеш.

В понедельник закончилась карьера Винчи, а на выходных — очередной розыгрыш чемпионата Англии по футболу. Кайл Эдмунд после своего матча с Малеком Жазири (6:3, 3:6, 6:3) отправился в массажный кабинет и взял с собой телефон. Пока врач массировал ноги британца, Эдмунд включил матч «Ливерпуля» и «Брайтона». Кайл наверняка остался доволен, потому что его любимый клуб победил 4:0.