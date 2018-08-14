Триумфы первых ракеток. Надаль и Халеп победили в Канаде

Рафаэль Надаль в четвёртый раз выиграл в Канаде

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Испанец Рафаэль Надаль после Уимблдона, как и ожидалось, не выступал на турнирах почти месяц, вернувшись в тур только на «Мастерс 1000» в Канаде. На этих соревнованиях Надаль ранее побеждал трижды – два раза в Монреале и один раз в Торонто. Напомним, что это единственный турнир в своём роде, который поочерёдно проводится в двух городах. При этом каждый год в одном из них проходит мужской турнир, а в другом – женский. На этот раз мужской «Мастерс» проводился в Торонто.

Первый номер мирового рейтинг-листа стартовал со второго раунда, в котором уверенно победил Бенуа Пэра. Вообще, на этом турнире получилась довольно любопытная ситуация с распределением соперников Надаля по возрасту. До полуфинала 32-летний испанец играл с теннисистами своего поколения – 29-летним Пэром, 33-летним Стэном Вавринкой и 29-летним Марином Чиличем, а затем встретился с двумя игроками Next Gen – 22-летним Кареном Хачановым и 20-летним Стефаносом Циципасом. За весь турнир Надаль уступил всего один сет – Чиличу в четвертьфинале (2:6, 6:4, 6:4). Ещё три раза он играл тай-брейки – по одному с Вавринкой, Хачановым и Циципасом. При этом во второй партии финального поединка Рафаэль не подал на матч, после чего ему пришлось отыгрывать сетбол на своей подаче.

Благодаря этой победе Надаль ещё прочнее укрепился на первой строчке и теперь может спокойнее чувствовать себя в преддверии US Open, на котором он будет защищать титул. Занимающий второе место Роджер Федерер в Канаде в этом году не играл, потеряв 600 очков за прошлогодний финал, и теперь отстаёт почти на 4 тыс. очков. Правда, в Цинциннати швейцарец выступает, а вот испанец с этого «Мастерса» снялся, так что Роджер может немного подтянуться к Рафаэлю.

Дель Потро – третий в мире, Циципас – в топ-15

Кстати, проигравший в финале Циципас, набрав 600 очков, поднялся на 12 строчек и занял 15-е место, впервые оказавшись так высоко в рейтинг-листе. Скорее всего, он попадёт в топ-16 посева на US Open и уж точно останется в топ-24, что позволит ему избежать встреч с игроками из первой восьмёрки посева до 1/8 финала.

Заметно поправил своё положение в рейтинге и Карен Хачанов. Благодаря выходу в полуфинал россиянин поднялся на 27-е место, в то время как неделю назад был 38-м. Наверняка он будет в числе сеяных на US Open.

Но, пожалуй, главное рейтинговое достижение на счету теннисиста, который снялся с «Мастерса» в Торонто после выхода в финал в Лос-Кабосе на предшествующей неделе. Хуан-Мартин дель Потро, проводящий отличный сезон, впервые в карьере поднялся на третью строчку. Ранее он никогда не был выше четвёртой позиции, на которой впервые побывал вскоре после победы на US Open – 2009. Дель Потро обогнал Александра Зверева, не защитившего очки за титул в Монреале в прошлом году. Между прочим, выше третьей строчки никто, кроме игроков «Большой четвёрки» (Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея) не поднимался уже больше 10 лет! Последним новым игроком на первой позиции, помимо них, был Энди Роддик (стал первой ракеткой мира 3 ноября 2003 года), а последним теннисистом, достигшим второй строчки, но не ставшим первым в мире, – Томми Хаас (стал второй ракеткой 13 мая 2002 года).

Халеп едва не снялась, но завоевала титул

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На параллельно проходившем турнире в Монреале титул в одиночном разряде тоже завоевала первая ракетка мира и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» – Симона Халеп. Стартовый поединок Симоны, в котором она играла с Анастасией Павлюченковой, из-за дождя растянулся на два дня. Суммарно теннисистки провели на корте больше трёх часов, и Халеп отыгралась со счёта 2:4 в решающей партии. Вечером того же дня румынка легко победила экс первую ракетку мира американку Винус Уильямс — 6:2, 6:2.

Позже Симона призналась, что сразу после этой победы была готова сняться с турнира: «После того как я провела три с половиной часа на корте с Павлюченковой, я сказала своему тренеру, что больше не могу играть. Я просто не могла выйти на корт. Это был отличный матч, отличный бой. Анастасия играла невероятно и сражалась до самого конца. Я ужасно себя чувствовала, но, немного поспав, решила, что можно попробовать выйти на корт. Я выиграла в двух партиях и на следующий день уже нормально себя чувствовала».

После 1/8 финала с Винус турнирный график вернулся в нормальную колею – больше Симона по два матча за день не проводила. Она уверенно вышла в финал, легко обыграв Каролин Гарсию и Эшли Барти, а в титульном матче в трёх партиях победила действующую чемпионку US Open и свою соперницу по финалу «Ролан Гаррос» — 2018 – Слоан Стивенс. Кстати, для Стивенс чудесное возвращение в тур в прошлом году началось именно в Канаде. Потеряв почти все рейтинговые баллы из-за травмы, Слоан дошла до полуфиналов в Торонто и в Цинциннати, после чего завоевала титул на US Open. Сейчас Стивенс занимает третью строчку рейтинг-листа – это лучший результат в её карьере.

Для Халеп титул в Монреале стал 18-м в карьере и 3-м в сезоне. Благодаря этой победе она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы в рейтинге, Каролины Возняцки, почти на две тысячи очков.

Макарова остановилась в шаге от титула

В парном разряде Екатерина Макарова была в шаге от первого титула в женском парном разряде с 2009 года не с Еленой Весниной. Пока Елена травмирована, Екатерина играет с разными напарницами, и в Канаде она выступала вместе с Чжан Латишей – той самой представительницей Китайского Тайбэя, которую Макарова и Веснина обошли в рейтинге после «Ролан Гаррос», став первыми ракетками мира. Екатерина и Латиша уверенно дошли до финала, где проиграли Эшли Барти и Деми Схурс на чемпионском тай-брейке – 6:4, 3:6, [8:10]. Кстати, Чжан благодаря этому результату и поражению Тими Бабош в четвертьфинале вернулась на первую строчку, опередив венгерскую теннисистку на 135 очков. Но далее у неё «сгорают» очки за титулы в Цинциннати, на US Open, в Ухани и в Пекине, завоёванные с Мартиной Хингис, которая завершила карьеру в конце прошлого сезона. Это больше половины имеющихся у Латиши очков (4800 из 7835). При этом она не играет в Цинциннати, так что потеряет первую строчку уже в ближайший понедельник.