«Какой кошмар». Кузнецова — о случившемся с Джоковичем во время раздачи автографов

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на инцидент с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которому упала бутылка с водой на голову во время раздачи автографов.

«Какой кошмар!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, на выходе из зала после матча в Риме (Италия) Джоковичу на голову упала бутылка, вывалившаяся из портфеля одного из болельщиков. На видео заметно, что это был не преднамеренный поступок со стороны трибун, а случайность. Бутылка была пластиковой, но полной и заставила спортсмена ещё какое-то время приходить в себя, лёжа на полу.

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Теннисист Роддик уже высказался о произошедшем, подтвердив, что бутылка выпала случайно, но серб теперь может быть более осторожным на автограф-сессиях.