Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Какой кошмар». Кузнецова — о случившемся с Джоковичем во время раздачи автографов

«Какой кошмар». Кузнецова — о случившемся с Джоковичем во время раздачи автографов
Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на инцидент с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которому упала бутылка с водой на голову во время раздачи автографов.

«Какой кошмар!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, на выходе из зала после матча в Риме (Италия) Джоковичу на голову упала бутылка, вывалившаяся из портфеля одного из болельщиков. На видео заметно, что это был не преднамеренный поступок со стороны трибун, а случайность. Бутылка была пластиковой, но полной и заставила спортсмена ещё какое-то время приходить в себя, лёжа на полу.

Материалы по теме
Видео
Джоковичу во время раздачи автографов попали бутылкой в голову

Теннисист Роддик уже высказался о произошедшем, подтвердив, что бутылка выпала случайно, но серб теперь может быть более осторожным на автограф-сессиях.

Материалы по теме
«Это случайность». Роддик — о произошедшем с Джоковичем во время раздачи автографов
Материалы по теме
Шнайдер бьётся с Бадосой за 4-й круг Рима! Также сыграют Медведев, Рублёв, Карацев. LIVE!
Live
Шнайдер бьётся с Бадосой за 4-й круг Рима! Также сыграют Медведев, Рублёв, Карацев. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android