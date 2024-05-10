Теннисист Беккер отреагировал на произошедшее с Джоковичем на раздаче автографов в Риме

Немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер негативно высказался в сторону одного из болельщиков, не сумевшего удержать бутылку с водой на раздаче автографов в Риме.

«Отвратительное поведение некоторых людей», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во время автограф-сессии в Риме (Италия) в голову попала бутылка с водой. Удар был неожиданным, поэтому спортсмен опустился на землю и ещё некоторое время не мог подняться, приходя в себя.

По некоторым данным бутылка попала в голову случайно, она выпала из портфеля болельщика, который хотел получить автограф от серба.

Сейчас состоянию здоровья Джоковича ничего не угрожает.