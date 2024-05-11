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«Мастерс» в Риме, 11 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Риме, 11 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 11 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей второго круга.

Томми Пол (США) — Аслан Карцев (Россия) — 13:30 мск

Хуберт Хуркач (Польша) — Рафаэль Надаль (Испания) — 14:00 мск

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия) — 15:30 мск

Маркос Гирон (США) — Андрей Рублёв (Россия) — 18:00 мск

Турнирная сетка в Риме
Календарь в Риме

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который начинает защищать свой титул с матча второго круга с Джеком Дрэйпером.

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