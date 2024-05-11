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Азаренко сравнялась с Шараповой по числу побед на грунтовых «тысячниках»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сравнялась с экс-теннисисткой из России Марией Шараповой по количеству матчей, выигранных на грунтовых «тысячниках» — 46.

Впереди остаётся экс первая ракетка мира Симона Халеп, у неё 51 выигранный матч. В топ-5 входят также Серена Уильямс — 44 матча и Петра Квитова — 40 матчей.

Напомним, 10 мая Азаренко обыграла польскую теннисистку Магду Линетт в матче второго круга грунтового «тысячника» в Риме (Италия) и в следующем круге встретится с Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

Все теннисистки, находящиеся в топ-5 по данному показателю, кроме Азаренко и Халеп, сейчас не выступают. Шарапова и Серена Уильямс завершили профессиональную карьеру, Квитова досрочно завершила сезон-2023 из-за беременности.