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Соболенко рассказала, почему четыре дня перед матчем с Волынец не вставала с постели

Соболенко рассказала, почему четыре дня перед матчем с Волынец не вставала с постели
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что сильно заболела перед матчем с Кэти Волынец и не могла найти свою игру в первом сете.

«Честно говоря, для человека, который болел четыре дня и не мог встать с постели, я думаю, что сыграла очень хорошо. В первом сете я вообще не чувствовала своего тенниса, не чувствовала ритма. Просто другие условия. Поэтому во втором сете я сказала себе: просто делай всё возможное, используя все силы, которые есть сегодня», — приводит слова Соболенко WTAtennis.

Напомним, белоруска обыграла американку со счётом 4:6, 6:3, 6:2 и вышла в третий круг «тысячника» в Риме (Италия), где встретится с украинкой Даяной Ястремской в матче 12 мая в 13:00 мск.

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