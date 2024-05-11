Даниил Медведев — Джек Дрэйпер: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме

Сегодня, 11 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Соперником спортсмена из России будет 40-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрэйпер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Джека Дрэйпера за выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Спортсмены впервые сыграют друг с другом.

Напомним, Медведев — действующий чемпиона турнира в Риме, и в этом году он начинает борьбу со второго круга, поэтому этот матч станет первым для него. Дрэйпер уже одолел в первом круге хорвата Борна Чорича.