Даниил Медведев — Джек Дрэйпер: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 11 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Соперником спортсмена из России будет 40-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрэйпер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Джека Дрэйпера за выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 15:30 МСК
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Спортсмены впервые сыграют друг с другом.
Напомним, Медведев — действующий чемпиона турнира в Риме, и в этом году он начинает борьбу со второго круга, поэтому этот матч станет первым для него. Дрэйпер уже одолел в первом круге хорвата Борна Чорича.
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