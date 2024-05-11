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Турнир WTA-1000 в Риме, 11 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 11 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей третьего круга.

Ига Свёнтек (Польша) — Юлия Путинцева (Казахстан) — не ранее 12:00 мск;

Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 12:00 мск;

Анжелика Кербер (Германия) — Александра Саснович (Беларусь) — не ранее 13:30 мск;

Дарья Касаткина (Россия) — Наоми Осака (Япония) — не ранее 14:00 мск.

Календарь турнира в Риме
Турнирная сетка в Риме

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием.

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