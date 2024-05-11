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Дарья Касаткина — Наоми Осака: текстовая трансляция третьего круга WTA-1000 в Риме

Дарья Касаткина — Наоми Осака: текстовая трансляция третьего круга WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 11 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Соперницей спортсменки из России будет 173-я ракетка мира из Японии Наоми Осака. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Наоми Осака за выход в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Последний раз на корте в качестве соперниц Касаткина и Осака встречались в 2018 году в финале Индиан-Уэллса. Победу в поединке одержала японская спортсменка.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира в этом году, объяснив это неготовностью защищать титул из-за состояния.

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