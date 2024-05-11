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«Это случайность». Роддик — о произошедшем с Джоковичем во время раздачи автографов

«Это случайность». Роддик — о произошедшем с Джоковичем во время раздачи автографов
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Американский теннисист Энди Роддик заявил, что произошедшее с Новаком Джоковичем — это случайность, но теперь сербский теннисист может изменить своё отношение к процедуре раздачи автографов, став более осторожным.

«На самом деле, по новым изображениям видно, что всё это стечение обстоятельств, что это результат случайности. Это случайность, вот и всё, главное, чтобы Джокович не стал меньше выходить к болельщикам. Теперь нам предстоит посмотреть, изменит ли это его поведение, когда дело будет доходить до раздачи автографов на выходе из зала, где иногда бывает много человек», — приводит слова Роддика We love tennis.

Напомним, сербу попала бутылка воды в голову во время раздачи автографов в Риме (Италия), из-за чего он на некоторое время опустился на пол и не вставал, приходя в себя. Позже администрация турнира в Риме сообщила, что вся необходимая помощь сразу была оказана спортсмену.

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