Возняцки — на яхте, Костюк — на коньках, Маррей и Кирьос — на горках

Теннисисты продолжают подготовку к US Open. Прошли крупные турниры в Монреале и Торонто, а теперь на очереди — Цинциннати. Для большинства топовых игроков это генеральная и заключительная репетиция перед Открытым чемпионатом США, поэтому самое время набирать форму. Следующая неделя предложит теннисистам соревнования в Уинстон-Сейлеме и Коннектикуте, однако ведущие спортсмены пораньше приедут в Нью-Йорк и будут готовиться к четвёртому «Шлему» уже на кортах Flushing Meadows. Почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, чем именно они занимаются на корте и за его пределами.

Мария Шарапова в Цинциннати не играет, а в Монреале она провела три матча. Россиянка уверенно обыграла Сесил Каратанчеву (6:1, 6:2) и Дарью Касаткину (6:0, 6:2), но затем уступила Каролин Гарсии (3:6, 2:6). Зато у Марии появилось время погулять по красивым и уютным улочкам Монреаля.

Кроме того, несколько дней назад Шарапова подтвердила то, о чём многие давно догадывались — они с английским бизнесменом Александром Гилксом, одним из основателей и президентом аукционного дома Paddle8, больше чем просто друзья. Надо полагать, что именно с ним у Марии было свидание, о котором она позднее написала в «Инстаграме».

Ещё немного красоты Монреаля, теперь уже дневного, и от Анастасии Павлюченковой. Именно в таком наряде она пришла на вечеринку игроков.

Монреальские высотки и Элина Свитолина, которая выбрала этот наряд для вечеринки игроков.

Несколько дней назад знаменательное событие произошло у Аллы Кудрявцевой — она вышла замуж. «Прощай, незамужняя жизнь! Было весело, но скучать по тебе я не стану», — написала Алла. Напомним, что месяц с небольшим назад женился ещё один российский теннисист — Андрей Кузнецов, его избранницей стала телеведущая Дарья Левченко.

Важное событие состоялось и у Виталии Дьяченко: она 2 августа отметила день рождения. К сожалению, различные травмы мешают ей раскрыть свой потенциал в полной мере: Виталии пришлось пропускать много месяцев из-за повреждений плеча и колена. Вроде бы сейчас Дьяченко ничего не мешает играть в теннис, и на недавно прошедшем Уимблдоне она добилась своего лучшего результата в карьере: третий круг на «Большом шлеме». В первом раунде она сенсационно выбила Марию Шарапову.

Известно, что Светлана Кузнецова любит татуировки. Иногда в различных фотосессиях или во время матчей мы видим те или иные тату, но крыльями, которыми Светлана украсила всю спину, насладиться не так просто. По крайней мере в полном размере. Пару дней назад россиянка решила их показать.

А ещё Светлана любит и умеет играть в футбол, при этом теннисным мячом. Дарья Касаткина в Монреале решила попробовать себя в самой популярной игре в мире с мячом стандартного размера.

Но вернёмся непосредственно к теннису. Евгений Донской в Цинциннати провёл тренировку с Энди Марреем и пожелал ему удачи на турнире. Британец, правда, уже в первом круге уступил Люка Пуи (1:6, 6:1, 4:6), да и сам Евгений проиграл в первом матче — он не справился с Денисом Кудлой (2:6, 4:6) в стартовом раунде квалификационного турнира.

Ещё одно селфи двух профи: Новака Джоковича и Александра Зверева. Немец уступил в очень напряжённой встрече Робину Хасе (7:5, 4:6, 5:7), а серб турнир продолжает: он выиграл два матча и готовится к игре третьего раунда с Григором Димитровым.

Кто сказал, что летом нельзя кататься на коньках? Можно, и даже в летней одежде. Доказывает Марта Костюк.

Ещё одна красавица WTA-тура, Каролина Возняцки, приняла участие в морской фотосессии. «Я без ума от этого костюма. Он и стильный, и очень удобный», — написала датчанка.

А вот как добываются большие победы. Рафаэль Надаль выиграл «Мастерс-1000» в Торонто и использовал каждую свободную минуту для тренировок. Даже во время пауз из-за дождя испанец включал на телефоне музыку и делал различные упражнения. Для некоторых нужна помощь всей команды.

Немного экстрима. Энди Маррей и Ник Кирьос остались в восторге от американских горок!

При этом Кирьос не забывает играть в теннис: в Цинциннати он уже успел одержать две трудные трёхсетовые победы, а на тренировочном корте встретился с Роджером Федерером. Швейцарец проводит свой первый турнир с Уимблдона и уже выиграл первый матч у Петера Гоёвчика (6:4, 6:4). «Никто не хочет смотреть за твоей игрой, когда приходит Король. Привет, Роджер!» — с юмором подписал эту фотографию Кирьос.