Шарапова перед US Open посетила музей, а Веснина наслаждается морем

После крупных соревнований в Канаде и в Цинциннати игроки женского и мужского тура готовятся к старту последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Соревнования в Нью-Йорке начнутся в понедельник, 27 августа, и там выступят все сильнейшие игроки, включая Марию Шарапову, Дарью Касаткину, Серену Уильямс, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

На этой неделе топ-игроки в основном не выступают, предпочитая готовиться к US Open непосредственно на кортах Flushing Meadows. Впрочем, Симона Халеп, например, изначально планировала сыграть в Нью-Хэйвене и даже попросила у организаторов «уайлд-кард», но после двух напряжённых недель подряд (титул в Канаде и финал в Цинциннати) благоразумно решила сняться и не перегружать свою ногу, с которой давно испытывала проблемы при чрезмерных нагрузках.

Йоханна Конта в Нью-Хэйвен приехала и выиграла стартовый матч, но затем снялась до выступления во втором круге в связи с вирусной инфекцией. Перед этим британка успела восхититься местным мороженым.

А интереснее всех поступила Кики Бертенс. Завоевав в прошлое воскресенье свой самый крупный титул в одиночном разряде на турнире в Цинциннати, голландка отказалась от выступления в одиночном турнире Нью-Хэйвена из-за вируса, но не стала сниматься с парного разряда, где она заявлена вместе с Юханной Ларссон.

Петра Квитова следовать их примеру и сниматься с Нью-Хэйвена не стала, несмотря на выход в полуфинал Цинциннати. Чешка вообще любит этот турнир – она побеждала здесь трижды в период с 2012 по 2015 годы. Петра наслаждается местным кофе и уже успела обыграть Агнешку Радваньскую в матче первого круга.

Светлана Кузнецова, чемпионка US Open – 2004, тем временем готовится к новому выступлению на этом турнире спустя 14 лет после того триумфа. Организаторы последнего в сезоне турнира «Большого шлема» предоставили потерявшей рейтинговые очки Кузнецовой «уайлд-кард» в основную сетку.

Ещё одна бывшая чемпионка турнира из России, Мария Шарапова, тоже готовится к US Open. Правда, пока она занимается в Нью-Йорке культурной и бизнес-программой – посетила музей мецената и коллекционера Соломона Гуггенхейма, а также побывала на выставке своих конфет.

Серена Уильямс вместе со своей дочерью Олимпией тоже ждёт старта US Open и надеется после этого турнира догнать Маргарет Корт с её 24 титулами на турнирах «Большого шлема».

Елена Веснина, которая пока не выступает в туре из-за травмы, может впервые за много лет спокойно побыть в августе в родном Сочи и насладиться Чёрным морем.

Стэн после своей травмы уже восстановился, набрал форму, а вот в рейтинге подняться ещё не успел – и в основную сетку US Open сам не попадал. Когда Вавринка был в бассейне, стало известно, что он получил «уайлд-кард».

Радуется морю и завершившая карьеру экс первая ракетка мира Ана Иванович.

А у её соотечественника Новака Джоковича совсем другой повод для радости – он добился исторического достижения. Серб после победы в Цинциннати стал первым теннисистом в истории, завоевавшим титулы на всех девяти «Мастерсах». Также Новак побеждал на Итоговом чемпионате ATP и на всех четырёх турнирах «Большого шлема».

В финальном матче Джокович победил Роджера Федерера. Для швейцарца это было первое поражение в финале Цинциннати за всю карьеру. Впрочем, своим выступлением на турнире в целом (не считая финала) Роджер остался доволен.