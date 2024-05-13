Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/4 финала парного турнира WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в четвертьфинал парного раряда на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала они обыграли итальянских теннисисток Анджелику Морателли и Камиллу Розателло — 5:7, 6:3, 1:0 (10:7).
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Игра продолжалась 1 час 52 минуты.Панова и Олмос ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. Итальянский дуэт не сделал ни одного эйса, три раза ошибся на подаче и успешно использовал шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.
В четвертьфинале российско-мексиканская пара встретится с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик, который в 1/8 финала обыграл украинских теннисисток Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1.
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