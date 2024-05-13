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Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/4 финала парного турнира WTA-1000 в Риме

Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/4 финала парного турнира WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в четвертьфинал парного раряда на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала они обыграли итальянских теннисисток Анджелику Морателли и Камиллу Розателло — 5:7, 6:3, 1:0 (10:7).

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2024, понедельник. 16:10 МСК
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
Камилла Розателло
Италия
Камилла Розателло
А. Морателли К. Розателло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 0 7
5 		6 1 10
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.Панова и Олмос ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. Итальянский дуэт не сделал ни одного эйса, три раза ошибся на подаче и успешно использовал шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В четвертьфинале российско-мексиканская пара встретится с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик, который в 1/8 финала обыграл украинских теннисисток Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую — 6:3, 6:1.

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Календарь парного турнира WTA-1000 в Риме
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