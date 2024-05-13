Селиваненко прокомментировал поражение Рублёва от Мюллера на «Мастерсе» в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что не считает сенсацией поражение шестой ракетки мира Андрея Рублёва от 109-й ракетки мира Александра Мюллера из Франции в третьем круге «Мастерса» в Риме, а также порассуждал на тему того, поможет ли ранний вылет олимпийского чемпиона Токио в миксте с итальянского супертурнира лучшей подготовке спортсмена к «Ролан Гаррос».

«Сенсация – слишком уж громкий термин, чтобы обозначать каждый неожиданный результат. Андрей играл много турниров практически подряд, поэтому после эмоционального пика и завоевания титула в Мадриде такое бывает хоть и не обязательно, но вполне естественно. Рассуждения же о том, что раннее завершение встречи в одном турнире помогает лучшей подготовке к следующему — это из разряда гадания. В любом случае это только один из множества факторов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5, 7:5.