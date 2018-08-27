Надаль и Стивенс начинают защиту титулов. Матчи 1-го дня US Open

Чемпионы-2017 Надаль и Стивенс, россияне Кузнецова, Макарова, Рублёв, Хачанов, а также Халеп, Тим, Азаренко, сёстры Уильямс откроют US Open.

В понедельник, 27 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» – US Open. В этот день пройдут 64 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). Начнут защиту титулов действующие чемпионы Рафаэль Надаль (1) и Слоан Стивенс (3). В числе прочих в стартовый день US Open на корты выйдут и представители топ-10 посева – кроме Надаля и Стивенс это Симона Халеп (1), Хуан-Мартин дель Потро (3), Кевин Андерсон (5), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Григор Димитров (8), Доминик Тим (9) и Юлия Гёргес (9). Сыграют в понедельник и 10 россиян – Анастасия Павлюченкова (27), Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова (WC), Евгения Родина, Анна Калинская (Q), Карен Хачанов (27), Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Евгений Донской. Причём двое последних сыграют между собой. Предлагаем вашему вниманию расписание 28 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин следить за US Open Шарапова может сыграть с Остапенко в 3-м круге, Кузнецова оказалась между двух Уильямс, Димитров снова попал на Вавринку на US Open.

US Open. День 1-й. 27 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Григор Димитров (Болгария, 8)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 3-4 (Australian Open-2011, Мадрид-2013, Уимблдон-2018 – Лондон-2014, Монте-Карло, Мадрид-2015, Цинциннати-2016).

Рейтинг: 101-8.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринка в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Винус Уильямс (США, 16)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 21:00)

Личные встречи: 5-5 (Дубай-2004, Варшава-2006, 2007, Майами-2008, Ухань-2016 – Australian Open-2003, Варшава-2004, Уимблдон-2007, WTA Tour Championships-2009, Майами-2017).

Рейтинг: 101-16.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Серена Уильямс (США, 17) — Магда Линетт (Польша)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 26-68.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Феррер (Испания)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 24-6 (Майами, Рим, «Ролан Гаррос»-2005, Барселона-2007, Монте-Карло, Барселона-2008, Барселона, Монреаль-2009, Майами, Монте-Карло, Рим-2010, Монте-Карло, Барселона-2011, Барселона, Рим, «Ролан Гаррос»-2012, Акапулько, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос», Итоговый турнир-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Монте-Карло, Итоговый турнир-2015 — Штутгарт-2004, US Open, Итоговый турнир-2007, Australian Open — 2011, Париж-2013, Монте-Карло-2014).

Рейтинг: 1-148.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 14.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 (Доха-2014).

Рейтинг: 1-44.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Энди Маррей (Великобритания, SR) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 382-448.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Слоан Стивенс (США, 3) — Евгения Родина (Россия)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Майами-кв-2011).

Рейтинг: 3-81.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Виктория Кужмова (Словакия)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 79-56.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Дональд Янг (США, Q)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Касабланка-юн-2005).

Рейтинг: 3-242.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.

Grandstand

Сачия Викери (США) — Элина Свитолина (Украина, 7)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 (Кентуки-юн-2009).

Рейтинг: 79-7.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Зарина Дияс (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-2 (Бирмингем-2015, Майами-2018).

Рейтинг: 62-8.

Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Court 4

Вера Лапко (Беларусь) — Катерина Бондаренко (Украина)

Court 4. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Индиан-Уэллс-кв-2018).

Рейтинг: 70-86.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лапко в трёх сетах.

Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Екатерина Макарова (Россия)

Court 4. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 1-0 (Монтеррей-2017).

Рейтинг: 116-49.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Court 6

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 27)

Court 6. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-3 (Стамбул-2016 – Москва-2013, Чэнду-2016, Цинциннати-2018).

Рейтинг: 51-27.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Ребекка Петерсон (Швеция) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

Court 6. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 61-28.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — Ангелина Калинина (Украина, Q)

Court 6. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 165-134.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Калининой в трёх сетах.

Court 9

Аляж Бедене (Словения) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Court 9. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2014).

Рейтинг: 78-36.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.

Court 10

Юлия Гёргес (Германия, 9) — Анна Калинская (Россия, Q)

Court 10. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 9-143.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.

Доминик Тим (Австрия, 9) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина)

Court 10. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 9-81.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Court 11

Ваня Кинг (США, SR) — Наталья Вихлянцева (Россия)

Court 11. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).

Рейтинг: 886-112.

Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в двух сетах.

Томми Робредо (Испания, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 15)

Court 11. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Брешиа-ч-2016).

Рейтинг: 193-15.

Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.

Court 12

Денис Истомин (Узбекистан) — Стив Джонсон (США)

Court 12. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 1-0 (Кубок Дэвиса-2015).

Рейтинг: 76-31.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.

Court 14

Жереми Шарди (Франция) — Андрей Рублёв (Россия)

Court 14. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-1/0-4 (Монс-ч-2016, Ренн-ч, Ирвинг-ч-2017, Монпелье-2018).

Рейтинг: 44-37.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Court 15

Каролина Мухова (Чехия, Q) — Даяна Ястремская (Украина)

Court 15. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-0 (Прага-ITF-2017).

Рейтинг: 202-104.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.



Катерина Козлова (Украина) — Лара Арруабаррена (Испания)

Court 15. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 87-85.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.



Даниил Медведев (Россия) — Евгений Донской (Россия)

Court 15. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Раанана-ч-2016).

Рейтинг: 57-80.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.

Court 17

Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)

Court 17. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-3 (Гаосюн-2016, US Open-2017, Доха-2018).

Рейтинг: 41-18.

Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.



Райан Харрисон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)

Court 17. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 1-2 (Токио-2017 – Атланта-2013, Стокгольм-2016).

Рейтинг: 56-5.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.