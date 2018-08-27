Надаль и Стивенс начинают защиту титулов. Матчи 1-го дня US Open

В понедельник, 27 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» – US Open. В этот день пройдут 64 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). Начнут защиту титулов действующие чемпионы Рафаэль Надаль (1) и Слоан Стивенс (3). В числе прочих в стартовый день US Open на корты выйдут и представители топ-10 посева – кроме Надаля и Стивенс это Симона Халеп (1), Хуан-Мартин дель Потро (3), Кевин Андерсон (5), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Григор Димитров (8), Доминик Тим (9) и Юлия Гёргес (9). Сыграют в понедельник и 10 россиян – Анастасия Павлюченкова (27), Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова (WC), Евгения Родина, Анна Калинская (Q), Карен Хачанов (27), Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Евгений Донской. Причём двое последних сыграют между собой. Предлагаем вашему вниманию расписание 28 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
US Open. День 1-й. 27 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Григор Димитров (Болгария, 8)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 3-4 (Australian Open-2011, Мадрид-2013, Уимблдон-2018 – Лондон-2014, Монте-Карло, Мадрид-2015, Цинциннати-2016).
Рейтинг: 101-8.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринка в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Винус Уильямс (США, 16)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 21:00)
Личные встречи: 5-5 (Дубай-2004, Варшава-2006, 2007, Майами-2008, Ухань-2016 – Australian Open-2003, Варшава-2004, Уимблдон-2007, WTA Tour Championships-2009, Майами-2017).
Рейтинг: 101-16.
Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Серена Уильямс (США, 17) — Магда Линетт (Польша)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 26-68.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Давид Феррер (Испания)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 24-6 (Майами, Рим, «Ролан Гаррос»-2005, Барселона-2007, Монте-Карло, Барселона-2008, Барселона, Монреаль-2009, Майами, Монте-Карло, Рим-2010, Монте-Карло, Барселона-2011, Барселона, Рим, «Ролан Гаррос»-2012, Акапулько, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос», Итоговый турнир-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Монте-Карло, Итоговый турнир-2015 — Штутгарт-2004, US Open, Итоговый турнир-2007, Australian Open — 2011, Париж-2013, Монте-Карло-2014).
Рейтинг: 1-148.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 14.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-0 (Доха-2014).
Рейтинг: 1-44.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Энди Маррей (Великобритания, SR) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 382-448.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Слоан Стивенс (США, 3) — Евгения Родина (Россия)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Майами-кв-2011).
Рейтинг: 3-81.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Виктория Кужмова (Словакия)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 79-56.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Дональд Янг (США, Q)
Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Касабланка-юн-2005).
Рейтинг: 3-242.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.
Grandstand
Сачия Викери (США) — Элина Свитолина (Украина, 7)
Grandstand. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-0 (Кентуки-юн-2009).
Рейтинг: 79-7.
Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Зарина Дияс (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)
Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-2 (Бирмингем-2015, Майами-2018).
Рейтинг: 62-8.
Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Court 4
Вера Лапко (Беларусь) — Катерина Бондаренко (Украина)
Court 4. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Индиан-Уэллс-кв-2018).
Рейтинг: 70-86.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лапко в трёх сетах.
Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Екатерина Макарова (Россия)
Court 4. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 1-0 (Монтеррей-2017).
Рейтинг: 116-49.
Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Court 6
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 27)
Court 6. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-3 (Стамбул-2016 – Москва-2013, Чэнду-2016, Цинциннати-2018).
Рейтинг: 51-27.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
Ребекка Петерсон (Швеция) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
Court 6. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 61-28.
Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — Ангелина Калинина (Украина, Q)
Court 6. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 165-134.
Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Калининой в трёх сетах.
Court 9
Аляж Бедене (Словения) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Court 9. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2014).
Рейтинг: 78-36.
Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Басилашвили в пяти сетах.
Court 10
Юлия Гёргес (Германия, 9) — Анна Калинская (Россия, Q)
Court 10. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 9-143.
Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.
Доминик Тим (Австрия, 9) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина)
Court 10. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 9-81.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Court 11
Ваня Кинг (США, SR) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Court 11. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).
Рейтинг: 886-112.
Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в двух сетах.
Томми Робредо (Испания, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 15)
Court 11. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Брешиа-ч-2016).
Рейтинг: 193-15.
Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.
Court 12
Денис Истомин (Узбекистан) — Стив Джонсон (США)
Court 12. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 1-0 (Кубок Дэвиса-2015).
Рейтинг: 76-31.
Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.
Court 14
Жереми Шарди (Франция) — Андрей Рублёв (Россия)
Court 14. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-1/0-4 (Монс-ч-2016, Ренн-ч, Ирвинг-ч-2017, Монпелье-2018).
Рейтинг: 44-37.
Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Court 15
Каролина Мухова (Чехия, Q) — Даяна Ястремская (Украина)
Court 15. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 1-0 (Прага-ITF-2017).
Рейтинг: 202-104.
Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.
Катерина Козлова (Украина) — Лара Арруабаррена (Испания)
Court 15. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 87-85.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.
Даниил Медведев (Россия) — Евгений Донской (Россия)
Court 15. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Раанана-ч-2016).
Рейтинг: 57-80.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.
Court 17
Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)
Court 17. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-3 (Гаосюн-2016, US Open-2017, Доха-2018).
Рейтинг: 41-18.
Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Райан Харрисон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)
Court 17. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 1-2 (Токио-2017 – Атланта-2013, Стокгольм-2016).
Рейтинг: 56-5.
Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.