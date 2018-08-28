Проверка Шараповой из прошлого. Матчи 2-го дня US Open

Во вторник, 28 августа, должен быть доигран стартовый круг на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В этот день пройдут 64 матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Каролина Возняцки (2), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (4), Анжелика Кербер (4), Петра Квитова (5), Каролин Гарсия (6), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7), Давид Гоффен (10) и Елена Остапенко (10). Сыграют во вторник и 7 россиян – Михаил Южный, Дарья Касаткина (11), Мария Шарапова (22), Маргарита Гаспарян (SR), Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Вера Звонарёва (Q). Причём две последних сыграют между собой. Шарапова начнёт свой путь на турнире матчем с 39-летней Патти Шнидер, которая вернулась в тур после долгой паузы. Соперницы играли между собой восемь раз. Счёт личных встреч – 7-1 в пользу россиянки, но последний из этих поединков был аж 10 лет назад. Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
US Open. День 2-й. 28 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Саманта Стосур (Австралия) — Каролина Возняцки (Дания, 2)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 5-7 (Истбурн-2008, Осака-2009, WTA Championships-2010, Пекин-2014, Вашингтон-2016 – Понте-Ведра-Бич, Истбурн-2009, Москва-2012, Истбурн-2014, Дубай-2015, Истбурн, Ухань-2016).
Рейтинг: 64-2.
Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 6) — Мартон Фучович (Венгрия)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-41.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Йосихито Нисиока (Япония, SR) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 177-2.
Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Мэдисон Кис (США, 14) — Полин Пармантье (Франция)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 1-0 (Fed Cup-2018).
Рейтинг: 14-71.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.
Louis Armstrong Stadium
Андреа Петкович (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 10)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-1 (Доха-2016).
Рейтинг: 91-10.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Маргарита Гаспарян (Россия, SR) — Анжелика Кербер (Германия, 4)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 370-4.
Прогноз букмекеров: 6.00 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Текстовая трансляция
Петер Полански (Канада, LL) — Александр Зверев (Германия, 4)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-кв-2014).
Рейтинг: 120-4.
Прогноз букмекеров: 8.25 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Ник Кирьос (Австралия, 30) — Раду Албот (Молдавия)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 30-95.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.
Мария Шарапова (Россия, 22) — Патти Шнидер (Швейцария, Q)
Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 7-1 (Бирмингем-2004, WTA Tour Championships-2005, Сан-Диего, Линц-2006, «Ролан Гаррос», Сан-Диего-2007, Рим-2008 – Рим-2005).
Рейтинг: 21-187.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Grandstand
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Мариуш Копил (Румыния)
Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2018 – Пекин-2012).
Рейтинг: 7-82.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.
Каролин Гарсия (Франция, 6) — Йоханна Конта (Великобритания)
Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 2-3 (Мадрид-2016, Индиан-Уэллс-2017 – Олимпиада, WTA Elite Trophy-2016, Уимблдон-2017).
Рейтинг: 6-46.
Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Court 5
Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 26)
Court 5. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 37-20.
Прогноз букмекеров: 3.60 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Court 6
Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия)
Court 6. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 4-4 (Марсель-2007, 2008, Загреб-2015, Australian Open-2017 – Уимблдон-2005, Лондон, Куала-Лумпур-2009, Куала-Лумпур-2010).
Рейтинг: 92-106.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Багдатиса в четырёх сетах.
Court 7
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ноа Рубин (США, WC)
Court 7. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 84-135.
Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.
Федерико Гайо (Италия, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Court 7. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Велс-юн-2008).
Рейтинг: 241-10.
Прогноз букмекеров: 9.00 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.
Юлия Путинцева (Казахстан) — Бернарда Пера (США)
Court 7. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Санта-Кроче-юн-2010).
Рейтинг: 51-94.
Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Court 8
Александра Саснович (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария)
Court 8. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 33-38.
Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.
Court 10
Ричардас Беранкис (Литва) — Чхун Хён (Южная Корея, 23)
Court 10. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 104-23.
Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чхун Хёна в четырёх сетах.
Тимя Бабош (Венгрия) — Дарья Касаткина (Россия, 11)
Court 10. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-1 (Сидней-2017).
Рейтинг: 40-11.
Прогноз букмекеров: 3.00 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Катержина Синякова (Чехия)
Court 10. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 1-0/2-1 (US Open-юн-2012, Гуанчжоу-2016 – Australian Open-юн-2013).
Рейтинг: 28-55.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.
Court 14
Вера Звонарёва (Россия, Q) — Анна Блинкова (Россия)
Court 14. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 133-100.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Звонарёвой в трёх сетах.
Court 15
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Леся Цуренко (Украина)
Court 15. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Хертогенбосх-кв-2013).
Рейтинг: 38-35.
Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Екатерина Александрова (Россия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Court 15. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 113-43.
Прогноз букмекеров: 3.10 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.
Court 17
Петра Квитова (Чехия, 5) — Янина Викмайер (Бельгия)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 5-4/6-4 (Пршеров-юн-2007, Монзон-ITF-2008, Париж, Fed Cup, Уимблдон-2011, Мадрид-2013 – Эшторил, US Open, Линц-2009, Истбурн-2013).
Рейтинг: 5-95.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.