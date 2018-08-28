Проверка Шараповой из прошлого. Матчи 2-го дня US Open

Россияне Южный, Касаткина, Шарапова, Звонарёва, а также Федерер, Джокович, Зверев, Возняцки, Кербер, Квитова и Остапенко начинают US Open.

Во вторник, 28 августа, должен быть доигран стартовый круг на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В этот день пройдут 64 матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Каролина Возняцки (2), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (4), Анжелика Кербер (4), Петра Квитова (5), Каролин Гарсия (6), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7), Давид Гоффен (10) и Елена Остапенко (10). Сыграют во вторник и 7 россиян – Михаил Южный, Дарья Касаткина (11), Мария Шарапова (22), Маргарита Гаспарян (SR), Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Вера Звонарёва (Q). Причём две последних сыграют между собой. Шарапова начнёт свой путь на турнире матчем с 39-летней Патти Шнидер, которая вернулась в тур после долгой паузы. Соперницы играли между собой восемь раз. Счёт личных встреч – 7-1 в пользу россиянки, но последний из этих поединков был аж 10 лет назад. Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Надаль и Стивенс начинают защиту титулов. Матчи 1-го дня US Open Чемпионы-2017 Надаль и Стивенс, россияне Кузнецова, Макарова, Рублёв, Хачанов, а также Халеп, Тим, Азаренко, сёстры Уильямс откроют US Open.

US Open. День 2-й. 28 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Саманта Стосур (Австралия) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 5-7 (Истбурн-2008, Осака-2009, WTA Championships-2010, Пекин-2014, Вашингтон-2016 – Понте-Ведра-Бич, Истбурн-2009, Москва-2012, Истбурн-2014, Дубай-2015, Истбурн, Ухань-2016).

Рейтинг: 64-2.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Новак Джокович (Сербия, 6) — Мартон Фучович (Венгрия)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-41.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Йосихито Нисиока (Япония, SR) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 177-2.

Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.



Мэдисон Кис (США, 14) — Полин Пармантье (Франция)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 1-0 (Fed Cup-2018).

Рейтинг: 14-71.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Louis Armstrong Stadium

Андреа Петкович (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 10)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-1 (Доха-2016).

Рейтинг: 91-10.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Маргарита Гаспарян (Россия, SR) — Анжелика Кербер (Германия, 4)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 370-4.

Прогноз букмекеров: 6.00 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.



Текстовая трансляция

Петер Полански (Канада, LL) — Александр Зверев (Германия, 4)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-кв-2014).

Рейтинг: 120-4.

Прогноз букмекеров: 8.25 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Ник Кирьос (Австралия, 30) — Раду Албот (Молдавия)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 30-95.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.



Мария Шарапова (Россия, 22) — Патти Шнидер (Швейцария, Q)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 7-1 (Бирмингем-2004, WTA Tour Championships-2005, Сан-Диего, Линц-2006, «Ролан Гаррос», Сан-Диего-2007, Рим-2008 – Рим-2005).

Рейтинг: 21-187.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.



Текстовая трансляция

Grandstand

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Мариуш Копил (Румыния)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 1-1 (Цинциннати-2018 – Пекин-2012).

Рейтинг: 7-82.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.



Каролин Гарсия (Франция, 6) — Йоханна Конта (Великобритания)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 2-3 (Мадрид-2016, Индиан-Уэллс-2017 – Олимпиада, WTA Elite Trophy-2016, Уимблдон-2017).

Рейтинг: 6-46.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Court 5

Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 26)

Court 5. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-20.

Прогноз букмекеров: 3.60 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Court 6

Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия)

Court 6. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 4-4 (Марсель-2007, 2008, Загреб-2015, Australian Open-2017 – Уимблдон-2005, Лондон, Куала-Лумпур-2009, Куала-Лумпур-2010).

Рейтинг: 92-106.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Багдатиса в четырёх сетах.

Court 7

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ноа Рубин (США, WC)

Court 7. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 84-135.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.



Федерико Гайо (Италия, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Court 7. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Велс-юн-2008).

Рейтинг: 241-10.

Прогноз букмекеров: 9.00 – 1.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Бернарда Пера (США)

Court 7. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Санта-Кроче-юн-2010).

Рейтинг: 51-94.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Court 8

Александра Саснович (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Court 8. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 33-38.

Прогноз букмекеров: 1.95 – 1.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Court 10

Ричардас Беранкис (Литва) — Чхун Хён (Южная Корея, 23)

Court 10. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 104-23.

Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чхун Хёна в четырёх сетах.

Тимя Бабош (Венгрия) — Дарья Касаткина (Россия, 11)

Court 10. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-1 (Сидней-2017).

Рейтинг: 40-11.

Прогноз букмекеров: 3.00 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Катержина Синякова (Чехия)

Court 10. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 1-0/2-1 (US Open-юн-2012, Гуанчжоу-2016 – Australian Open-юн-2013).

Рейтинг: 28-55.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.

Court 14

Вера Звонарёва (Россия, Q) — Анна Блинкова (Россия)

Court 14. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 133-100.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Звонарёвой в трёх сетах.

Court 15

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Леся Цуренко (Украина)

Court 15. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Хертогенбосх-кв-2013).

Рейтинг: 38-35.

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.



Екатерина Александрова (Россия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)

Court 15. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 113-43.

Прогноз букмекеров: 3.10 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.

Court 17

Петра Квитова (Чехия, 5) — Янина Викмайер (Бельгия)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 5-4/6-4 (Пршеров-юн-2007, Монзон-ITF-2008, Париж, Fed Cup, Уимблдон-2011, Мадрид-2013 – Эшторил, US Open, Линц-2009, Истбурн-2013).

Рейтинг: 5-95.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.